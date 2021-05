Het gebroken moreel van Feyenoord

Dick Advocaat, coach van Feyenoord, stuift van de reservebank. Het is vlak voor rust. Een Feyenoorder krijgt een duwtje, Advocaat is boos. Aan de andere kant van het lege stadion is zijn geschreeuw te horen, tegen de assistent-scheidsrechter die twee meter bij hem vandaan staat. Zijn armen een minuut na zijn tirade nog onrustig gebarend langs zijn lichaam. Niet roemloos ten onder willen gaan, daar begint alles mee.

„Als ik het elftal niet beter kan krijgen en ze niet meer in mij geloven, dan doe ik het beste voor Feyenoord”, zei Advocaat vorige week tegen ESPN, toen zijn ploeg met 3-2 verloor van ADO Den Haag. Een wedstrijd zo zwak en futloos dat als vanzelf naar de trainer werd gekeken. Kon hij zijn ploeg nog raken? Even dreigde Advocaat zelf het einde van zijn trainerscarrière in te leiden. Maar er gebeurde niets. Het moreel van zijn ploeg was niet gebroken, vond Advocaat.

Er waren vuurwerkbommen bij supporterscafés in Rotterdam en Amsterdam. Een confrontatie van Feyenoordfans met de politie bij de training en vijf arrestaties. Een dreigend kort geding van de politie die betere werkomstandigheden wil en niet wilde werken bij de Klassieker. Dáár ging de aandacht naar uit in de aanloop naar Feyenoord-Ajax. Alsof benadrukt moest worden dat het duel er sportief niet veel meer toe deed. De wedstrijd ging wel door. Het demissionaire kabinet besloot om met de politie te gaan praten – de staking was van de baan.

Nummer vijf

Het geweld bij de supporterscafés, waarnaar nog onderzoek loopt, stond in contrast met de stilte in de Kuip. Feyenoord-Ajax zonder fans, is dat nog een Klassieker? Of gewoon een wedstrijd tussen de nummer vijf en de landskampioen? Vooraf: 24 punten verschil op de ranglijst. Doelsaldo Feyenoord: +28, dat van Ajax +72. In Amsterdam contractverlenging voor coach Erik ten Hag, in Rotterdam discussie over de positie van trainer Advocaat.

Voor het duel met Ajax legde Advocaat uit dat hij zich vorige week had laten gaan, hij had niet écht gedacht aan opstappen. Aan de spelers had hij zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken. Klonk deemoedig, al deed hij het wat teniet door daarna de media de schuld te geven. Die zouden een te groot onderwerp hebben gemaakt van zijn mogelijke vertrek: „Jullie hebben mooie berichten kunnen schrijven en vertellen, met je praatprogramma’s.”

Feyenoord speelde, dat is de realiteit, voor de vierde plaats. Derde voorronde Conference League, een nieuwe Europese competitie met weinig aanzien. Vitesse moet worden ingehaald, anders dreigen de play-offs. Advocaat (73) had het idee, zei hij, dat sommige spelers al bezig waren met hun toekomst. Dat kon hij wel begrijpen. Zelf komt zijn pensioen er aan, al weet je het nooit. Advocaat ging op bezoek bij Arne Slot, komend seizoen trainer van Feyenoord, om hem in te lichten over de selectie. Aanvoerder Steven Berghuis had ook al een gesprek met Slot – grote vraag zal zijn geweest of Berghuis (tegen Ajax geschorst) overweegt om nog langer in Rotterdam te blijven.

Dat Ajax deze zondag in alles de meerdere is van Feyenoord was onontkoombaar. De Rotterdammers accepteerden bij voorbaat de dominantie van de rivaal. Ze kropen in de rol van underdog en trokken zich ver terug op de eigen helft. In de hoop op een snelle uitbraak. Een kans. Een goal.

Het duurt twintig minuten. Een corner van Ajax hobbelt het strafschopgebied in, wordt weggeschoten door Erik Botteghin, tegen medespeler Marcos Senesi aan en rolt zacht binnen: 0-1. Zeven minuten later scoort Feyenoord. Buitenspel.

Feyenoord probeert het

Feyenoord probeert het. Vaak is het simpelweg kwalitatief niet goed genoeg. Botteghin die een crosspass twintig meter te ver naar rechts speelt. Spits Robert Bozenik die simpele ballen van de voet laat schieten. En toch, blijven doorgaan – anders dan vorige week tegen ADO.

Dan, ineens, een penalty. Ajax krijgt de bal niet weg na een vrije trap. Schot op goal, bal stuit omhoog. Een middel, een romp, een hoofd, een arm. Hands. Edson Álvarez krijgt rood. Leroy Fer achter de bal. Linkerhoek. Mis. Ajax lijkt het dan wel rustig aan te doen, medelijden is er niet – Stekelenburg redt.

Wel een man meer in de tweede helft. Het is te zien aan Feyenoord. Aanvallend begin, Ajax nu counterend. Maar ook dan is er dat verschil in kwaliteit. Antony draait snel en makkelijk weg bij Tyrell Malacia. Een bekende actie van de Braziliaan – Malacia zal van zijn coaches de afgelopen week beelden van zulke acties doorgestuurd hebben gekregen. Maar hij kan er niets tegen doen, behalve Antony onderuit trekken. Rood. Overmacht weg, weer tien tegen tien. Hoeveel tegenvallers kan een wankele ploeg incasseren?

Niet nog één. Een paar minuten later: lage voorzet van Ajax. Ridgeciano Haps wil ingrijpen, raakt de bal verkeerd. Kijkt op. Eigen goal, alweer. Pas daarna brengt Advocaat extra aanvallers in het veld. Bij Ajax krijgen spelers rust. Het wordt nog 0-3, door Mohammed Kudus. Maar Feyenoord was al lang gebroken.

„Ze wilden écht”, zei Advocaat na afloop. Hij vond dat zijn ploeg niet slecht speelde, en in de eerste helft „gelijkwaardig” was aan Ajax. Al vindt ook hij de landskampioen kwalitatief beter – „ze hebben voor honderd miljoen spelers op de bank”.

Wat Advocaat gaat doen om de play-offs voor de Conference League – bijna niet meer te vermijden nu – te winnen? „We gaan geen noodgreep doen, we hebben geen grepen meer.”