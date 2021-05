Gokken op een rotschop

Ach, een gokje wagen. Wie doet het niet? Zonder paraplu van huis gaan terwijl donkere wolken voor de zon schuiven. Een vreemd gerecht bestellen in een land waar je nooit eerder at. Over een sloot springen en niet zeker weten of je de overkant haalt.

De uitkomst van zulke gokjes zijn niet verontrustend. Je hebt kans op een nat pak of een anti-peristaltische beweging in je maag; daar is overheen te komen en afgezien van jezelf, dupeer je niemand.

Sinds het weekend leerde ik het woord ‘spotfixing’ kennen. Volgens de NOS en de politie heeft een Eredivisiespeler tijdens een wedstrijd bewust een gele kaart uitgelokt. Er bleken meerdere gokkers geld ingezet te hebben op de harde overtreding van de betreffende speler. Een van gokkers maakte 13.000 euro winst. De speler zegt van niets te weten.

Ik ken mensen die op paarden wedden, mensen die munten gooien in eenarmige bandieten, Lotto- en Totofanaten, casinobezoekers, Tourspel-verslaafden en fanatieke inzetters bij een potje klaverjassen. Ik ken niemand die gokt op een gele kaart.

Zelf ben ik al over mijn toeren wanneer tijdens cafébezoek mijn muntgeld verdampt in een machine waar drie bananen naast elkaar achter het venstertje moeten verschijnen.

Spotfixing, het lijkt me een spannende aangelegenheid voor de profvoetballer, de gokkers en de maffia. Alleen al het contact leggen met een speler en die overhalen om een tegenstander in een voetbalwedstrijd een rotschop te verkopen. In ruil voor een stapel bankbiljetten.

Gokken in en rond voetbal is niet nieuw. Er gaan miljarden in om, legaal en illegaal. In het verleden zijn er genoeg wedstrijden geweest waar een luchtje aan zat. Duels waar keepers opzichtig over de bal heen doken, aanvallers die vrij door een verdediging mochten slalommen om te scoren.

En niet te vergeten, scheidsrechters met rare fluitjes.

De betrokken valsspeler en de gokkers kunnen hun voordeel doen met spotfixing. Wie zijn de dupe van hun handelen? Veel mensen, bedenk ik me: collega-voetballers, supporters, clubs en voetbalbonden. Veelvuldig gokken bij voetbalwedstrijden tast de geloofwaardigheid van het spel aan. Uitslagen en competities raken vervalst.

Zo af en toe dook er in Nederland een naam op van een speler die zich schuldig gemaakt zou hebben aan matchfixing of verboden gokpraktijken. Ibrahim Kargbo en onlangs Jordy Clasie. De naam van de ‘gelekaartspeler’ wordt nog even onder de pet gehouden totdat politie en OM zeker zijn van hun zaak.

Als het verhaal van spotfixing klopt, zit de betreffende profvoetballer fout. Met de aantekening dat hij fout zit in een bedenkelijk milieu.

Wat verwachten we van een Eredivisiespeler als hij om zich heen ziet hoe poenerig de voetbalwereld is? Transfers van 100 miljoen euro voor een spits, een gemiddeld jaarsalaris per week voor een sterspeler, illegaal handgeld voor spelersmakelaars, bonden die geld onder de tafel doorschuiven om een eindtoernooi in eigen land te kunnen krijgen.

Spotfixing in Nederland krijgt nog een lelijk staartje, gok ik.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.