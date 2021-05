Dodental aanslag bij school in Kabul opgelopen tot 68

Het dodental door een aanslag bij een middelbare school zaterdag in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgelopen tot 68. Dat meldt persbureau Reuters op basis van informatie van de Afghaanse autoriteiten. De meeste slachtoffers zijn schoolmeisjes in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. Ook zijn zeker 165 mensen gewond geraakt.

Bij de aanval in het westelijke deel van Kabul zijn een autobom en twee mijnen gebruikt. Het ministerie van Onderwijs heeft na eerste onderzoek geconcludeerd dat de explosies plaatsvonden op ongeveer honderd meter afstand van de Sayed ul Shuhada-school toen de leerlingen het gebouw verlieten. Familieleden waren zondag volgens Reuters nog steeds op zoek naar vermisten, terwijl intussen ook de eerste begrafenissen al hebben plaatsgevonden.

Terreur

Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist, maar president Ashraf Ghani houdt de extremistische rebellenbeweging Taliban verantwoordelijk. „De Taliban hebben, met hun onwettige oorlog en geweld, eens te meer laten zien dat ze niet alleen terughoudend zijn om de huidig crisis vreedzaam op te lossen, maar ook de situatie willen compliceren”, zegt Ghani. De Taliban ontkennen elke betrokkenheid en zeggen dat terreurgroepen met banden met Islamitische Staat achter de aanslag zitten. Eerdere aanslagen in de zwaar sjiitische moslimbuurt werden opgeëist door IS.

Paus Franciscus veroordeelde de aanslag zondag tijdens een bijeenkomst op het Sint-Pietersplein. „Laat ons bidden voor de slachtoffer bij de terroristische aanval in Kabul, een inhumane actie waarbij zoveel meisjes zijn getroffen toen ze uit school kwamen. Laat God vrede brengen in Afghanistan.”

De Afghaanse overheid is bezorgd dat de terugtrekking van overgebleven 2.500 tot 3.500 Amerikaanse troepen uit het land zal leiden tot meer geweld. Alle Amerikaanse militairen zullen Afghanistan voor uiterlijk 11 september verlaten hebben.