Chinese rakettrap in Indische Oceaan terechtgekomen

De Chinese rakkettrap die ongecontroleerd naar de aarde terugviel is terechtgekomen in de Indische Oceaan in de buurt van de Malediven. De brokstukken van de raket van het type Lange Mars 5B is volgens Chinese staatsmedia om 04.24 uur Nederlandse tijd de atmosfeer binnengedrongen.

De uitzonderlijk grote rakettrap van 22,5 ton bevond zich in een lage baan om de aarde en had ook op bewoond gebied terecht kunnen komen. Daarom werd de baan van de raket nauwlettend gevolgd op satelliet-trackers-websites.

De rakettrap is onderdeel van de Lange Mars 5B-raket waarmee op 29 april vanaf de lanceerbasis Wenchang in China de eerste module van het nieuwe Chinese ruimtestation Tianhe werd gelanceerd. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is vielen de brokstukken niet gecontroleerd terug in zee of onbewoond gebied.

Maar doordat de rakettrap uiteindelijk in de Indische Oceaan terechtkwam, en niet in bijvoorbeeld New York of Madrid die ook binnen de band vielen van mogelijke inslagplaatsen, is er hoogstwaarschijnlijk geen schade. Volgens de Chinezen is het meeste puin van de draagraket verbrand bij terugkeer in de dampkring.