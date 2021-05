Billie Eilish trekt haar warme parka uit

Een burlesque korset, blonde krullen en een latex panty: de verschijning van de 19-jarige zangeres Billie Eilish op de cover van Vogue deze maand was nogal anders dan fans van haar gewend zijn. Ze staat bekend om haar groen-zwarte coupe en wijde kleding. Die droeg ze om niet beoordeeld te worden op haar lichaam, waar ze ook wel aan refereert als haar ‘grootste onzekerheid’. Een „icoon van body positivity”, noemt Vogue de tiener nu. Hoe is die boodschap te rijmen met haar nieuwe stijl?

Simpel, zegt ze in het interview met Vogue: „My thing is that I can do whatever I want.” Als mensen haar daarom een „slet” of „hoer” vinden, is dat maar zo. „Je lichaam en huid laten zien – of niet – zou je geen respect moeten kosten.”

Eilish werd op haar dertiende bekend met het nummer ‘Ocean’s Eyes’ (2015) dat ze samen met haar broer Finneas O’Connell opnam in hun ouderlijk huis. In 2019 bracht ze haar debuutalbum uit: When we fall asleep, where do we go? Ze werd geroemd om haar bijzondere stem, muzikale vermogen en eigenzinnige stijl.

Vogue

‘Gorpcore’ wordt die vroegere stijl ook wel genoemd. Ruime kleding, veel lagen, wandelschoenen: een trend waarbij volgers zich kleden alsof ze de bergen in gaan. Of een middagje gaan vissen langs de rivier – het vissershoedje is inmiddels niet meer weg te denken van menig muziekfestival. Met de fotoshoot en haar outfits in nieuwe videoclips lijkt Eilish nu te breken met die stijl.

Overigens werd ze al eens eerder gespot in minder verhullende kleding, toen ze over straat liep in een getailleerde top. Het leverde een storm van reacties op, waaronder veel negatieve opmerkingen over haar lichaam. Maar er was ook, aldus Eilish zelf, „misplaatste sympathie” van mensen die haar bewonderden omdat ze zich goed voelde in haar lichaam en dat durfde te laten zien. Juist dát is beledigend, aldus de zangeres.

Zo’n twee maanden geleden kregen fans al een klein voorproefje van Eilish’ nieuwe look, toen ze haar geblondeerde haar onthulde op Instagram. Inmiddels heeft die post ruim 44 miljoen likes. Het bericht met de Vogue-cover, leverde haar twee records op. Ze had binnen zes minuten ruim een miljoen likes – nooit eerder behaalde een post op Instagram dat zo snel. Ook staan inmiddels zes van de Vogue-foto’s in de Insta-top-20 aller tijden.

De korte video ‘Not My Responsibility’, die Eilish vorig jaar al op YouTube plaatste, kan achteraf gezien worden als voorbode voor haar transformatie. Op het filmpje is ze nog te zien in de haar zo typerende wandelkleding, maar stuk voor stuk trekt ze kledinglagen uit, totdat ze in haar lingerie staat. „If what I wear is comfortable, I am not a woman. If I shed the layers, I am a slut”, zegt ze. Dus kan ze net zo goed doen waar ze zelf zin in heeft. Poseren als pin-upmodel voor Vogue, bijvoorbeeld.