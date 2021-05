Avant-gardefestival Rewire verrast met creatieve online editie

Een vrouw die granaatappelpitjes uitperst. Sardientjes rangschikt op het aanrecht. Tomaten tot pulp knijpt. De planten streelt. Het zijn alledaagse handelingen die krachtig de verveling verbeelden in coronatijd. Maar de Spaanse cellist, zangeres en producer Yamila vindt zichzelf weer terug in haar kleine appartement. Ze kruipt achter de cello en zingt aan de keukentafel, begeleid door een flamencogitaar. Een roze tl-lamp knippert terwijl grootse synthesizertonen aanzwellen en het geluid van een rave nabootsen.

Dat kan namelijk gewoon vanuit je keuken, laat Rewire zien. Na maanden van corona-onzekerheid besloot de organisatie het muziekfestival online te laten plaatsvinden. Een dappere keuze, zeker omdat het bekend staat om zijn in opdracht gemaakte audiovisuele optredens voor karakteristieke plekken zoals de Stadsschouwburg en de Elektriciteitsfabriek in Den Haag.

Rewire 2021 bestond uit een ‘virtuele festivalhub’: een interactieve website met daarop twee live kanalen, een radiozender en een ‘video on demand’-stream. Alles was gratis toegankelijk, donaties werden verwelkomd. Bij het inloggen koos je als bezoeker een ‘avatar’ en zag je jezelf en anderen als bolletjes ronddwalen tussen de podia. Er was een chatvenster en een timetable dat je live kon raadplegen onder de video’s, het geluid was bijzonder goed.

Bonsaibomen

De videoproducties die in opdracht van het festival waren gemaakt, gingen veel verder dan een concertregistratie. Neem ‘Manicurism’ van electropopduo No Plexus dat glitchy synthesizers opjaagt richting garagerock. Drone camera’s zwierden langs het duo dat performance art en muziek combineerde in een landschap van bonsaibomen, bovenop een kunstwerk en in een krater.

Of neem de prachtige opvoering van violiste Galya Bisengalieva die in een cilinder van licht en draden een dramatisch ingetogen stuk opvoerde over het opdrogen van de grootste binnenzee in Centraal-Azië.

Daarnaast waren er bijzondere samenwerkingen op afstand. Zo had Brenna Murphy een 3D-wereld gecreëerd voor de met Iraanse folk doorspekte dub-elektronica van Maral. De spoken word bijdrage van de legendarische 90-jarige Braziliaanse sambazangeres Elza Soares (in een zilveren body!) wist de avant-gardetrompettist Jamie Branch uit Brooklyn op fenomenale wijze te integreren in een compositie vol funk.

De grijze daken van Tokio

Zelfs de vooraf opgenomen concertregistraties bleken bijzonder vanwege de locaties. Zo zong de Japanse Satomimagae prachtige intieme popliedjes, tokkelend op haar gitaar met uitzicht op de mistig grijze daken van Tokio.

Mama Dream World. Foto Rewire Festival

Zaterdagnacht kon je in de virtuele 3D-club ‘Qu’, een interactieve ruimte tussen videogame en ravehok, meedeinen met virtuele objecten op de ritmische, kale percussie van de Chinese Hyph11e. Intussen speelde het Brusselse trio SCHROOTHOOP op van afval gemaakte instrumenten een ritmisch totaal aanstekelijke set met invloeden van reggaeton en Afro-Cubaanse muziek.

Zo had je zoals een bezoeker opmerkte in de chatroom alsnog een klassiek Rewire-probleem: keuzestress. En dan moest de zondag met headliner Kate NV nog beginnen.

Pop Rewire Festival. Van 6 t/m 9 mei, via rewirefestival.nl Livestream club terugkijken: rewire.clubqu.com/dancefloor ●●●●●