Russische arts vermist die Navalny behandelde na diens vergiftiging

De Russische arts die Kremlincriticus Aleksej Navalny afgelopen zomer behandelde na diens vergiftiging, is sinds vrijdag vermist. Dat heeft de Russische politie bekendgemaakt, zo melden internationale persbureaus. Van arts Aleksandr Moerachovski werd niets meer vernomen nadat hij vertrok van een jachtbasis in Omsk, de Siberische stad waar Navalny in augustus kortstondig werd behandeld. Hulpdiensten zouden zijn begonnen aan een zoekactie naar de arts met behulp van onder meer drones, een helikopter en vrijwilligers.

Moerachovski was de hoofdarts van het ziekenhuis in Omsk waar Navalny afgelopen zomer terechtkwam, nadat de criticus onwel was geworden in een vliegtuig. Moerachovski en de andere behandelend artsen stelden dat Navalny niet was vergiftigd, maar dat hij leed aan een zeldzame stofwisselingsstoornis en dat hij daarom ziek was geworden.

Artsen in Berlijn, waar Navalny uiteindelijk werd behandeld en aansterkte, stelden echter vast dat de criticus met het zenuwgas novitsjok was vergiftigd. Van de aanslag zelf bestaan zeer sterke aanwijzingen dat deze met goedkeuring van het Kremlin werd uitgevoerd door de Russische inlichtingendienst FSB. Moerachovski werd na de behandeling van Navalny gepromoveerd tot regionale gezondheidsminister.

De oppositieleider zelf bevindt zich momenteel in een Russisch strafkamp, waar hij een straf van 2,5 jaar uitzit voor het schenden van een meldplicht na een eerdere straf. Die plicht schond Navalny omdat hij in Duitsland herstelde van de aanslag. In het kamp ging de gezondheid van de oppositieleider sterk achteruit. Zijn team stelde dat Navalny werd gemarteld en dat hem medische zorg werd onthouden. Na een hongerstaking zou de criticus uiteindelijk artsen hebben mogen zien.

