Zeven doden door lawines Franse Alpen

Lawines in de Franse Alpen hebben zaterdag aan zeven mensen het leven gekost. Dat meldt het Franse persbureau AFP. De Franse autoriteiten hadden vrijdag al gewaarschuwd voor de instabiliteit van het sneeuwdek als gevolg van hevige sneeuwval en oplopende temperaturen.

Zaterdagochtend werden vier wandelaars tussen de 42 en 76 jaar oud door een lawine bedolven in de bergpas Col du Galibier nabij de stad Valloire in Zuidoost-Frankrijk. Een vijfde wandelaar kwam levend onder de sneeuw vandaan. De autoriteiten zetten het leger, twee helikopters en twee lawinehonden in om naar slachtoffers en overlevenden te zoeken.

Rond 14.00 uur volgde de tweede lawine, die aan drie mensen het leven kostte. Dit gebeurde bij Mont Pourri in de Vanoise-bergstreek, eveneens in Zuidoost-Frankrijk. Afgelopen maandag waren al vijf mensen slachtoffer geworden van sneeuwverschuivingen in de Franse Alpen. In totaal zijn sinds het begin van de winter 28 mensen omgekomen door lawines.