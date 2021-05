Zeker dertig doden bij bomaanslag school Kabul

In de buurt van een school in West-Kabul zijn zaterdag meerdere bommen ontploft die zeker dertig mensen het leven hebben gekost. De slachtoffers zijn voornamelijk meisjes van tussen de 11 en 15 jaar oud, melden internationale persbureaus op basis van informatie van de lokale autoriteiten. Tientallen anderen raakten gewond.

Het explosief ging af in een overwegend sjiitische wijk, bij de Sayed al-Shahda school, waar jongens en meisjes om beurten naar school gaan. Volgens omwonenden ontplofte de bom op het moment dat de meisjes de school verlieten. De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft de schuld voor de aanslag neergelegd bij de Taliban. Die hebben de aanval veroordeeld en ontkennen betrokkenheid.

In april maakten de Verenigde Staten bekend hun troepen uiterlijk 11 september uit Afghanistan terug te trekken. Ook de NAVO-bondgenoten van de VS zullen het land dan verlaten hebben. De autoriteiten in Kabul vrezen dat die terugtrekking zorgt voor een toename in aanslagen van de Taliban.