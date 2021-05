Waar het ta-dum van Netflix vandaan komt

In elke podcast speelt geluid een belangrijke rol, maar in Twenty Thousand Hertz is geluid zélf het onderwerp. Elke aflevering gaan presentator Dallas Taylor en zijn collega’s van sounddesignstudio Defacto Sound op zoek naar het verhaal achter een opvallend, iconisch of juist heel alledaags geluid. Het herkenbare ta-dum waarmee elke Netflix-serie begint, bijvoorbeeld, dat op een haar na heel anders had geklonken. Of het opstartgeluid van Apple-computers, dat geïnspireerd blijkt door het pompeuze slotakkoord van ‘A Day in the Life’ van The Beatles.

Het blijft niet bij afzonderlijke geluiden: ook onderwerpen als liftmuziek, synesthesie, audio-deepfakes en geluidsvervuiling worden op een toegankelijke manier behandeld en puntgaaf geproduceerd.

Geluid Tweewekelijks, elke afl. 30 min Defacto Sound

Nieuwsbrief NRC De Podcastclub Een kijkje in onze podcastkeuken en de beste luistertips van NRC en anderen. Inschrijven