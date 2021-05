Toevoer brandstof halve oostkust Verenigde Staten plat na cyberaanval

Colonial pipeline, de beheerder van de pijpleidingen die nagenoeg de halve oostkust van de Verenigde Staten voorzien van brandstof, heeft zijn netwerk stilgelegd vanwege een cyberaanval. Dat meldt persbureau Reuters zaterdag. De aanval op beheerder Colonial Pipeline werd uitgevoerd met zogeheten ransomware: ‘gijzelsoftware’ van hackers die bedrijfscomputers eerst versleutelen en daarna losgeld vragen. Wie achter de hack zitten, is vooralsnog onduidelijk.

De cyberaanval vond vrijdag plaats. Colonial Pipeline zegt genoodzaakt te zijn geweest zijn netwerk volledig plat te leggen om de schade te beperken en de hack het hoofd te kunnen bieden. Het is niet duidelijk of de hackers ver genoeg zijn doorgedrongen om losgeld te kunnen eisen. Colonial Pipeline vervoert per dag 2,5 miljoen vaten benzine, diesel en vliegtuigbrandstof door bijna negenduizend kilometer pijpleidingen. Als die leidingen langere tijd ongebruikt blijven, kan dit leiden tot prijsstijgingen in aanloop naar de Amerikaanse zomer, het hoogseizoen voor onder meer autovakanties.

De aanval laat opnieuw zien hoe kwetsbaar essentiële infrastructuur is voor cybercriminaliteit. Het gebruik van ransomware door criminele groepen neemt al jaren toe, en steeds grotere bedrijven en organisaties worden slachtoffer. Juist bedrijven zoals Colonial Pipeline die het zich niet kunnen permitteren om langere tijd uit de lucht te zijn, zijn vatbaar voor de druk om losgeld te betalen. Dit geldt ook voor andere veelvoorkomende doelwitten van aanvallen met ransomware, zoals zorginstellingen en de levensmiddelenbranche.

Lees ook: Onderhandelen over gijzelsoftware: ‘We hadden toch 10 miljoen afgesproken?’