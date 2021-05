Tiental AZ boekt moeizame zege op Fortuna Sittard: 1-0

AZ heeft een moeizame 1-0 zege geboekt op Fortuna Sittard en staat nu tweede in de Eredivisie. De Alkmaarders hebben twee punten meer dan PSV, dat zondagmiddag op bezoek gaat bij Willem II. De tweede plaats betekent een plek in de voorronde van de Champions League.

Na een half uur maakte AZ-speler Albert Gudmundsson zaterdagavond uit een strafschop het enige doelpunt. De penalty werd toegekend omdat Fortuna Sittard-doelman Yanick van Osch de AZ-aanvaller Jesper Karlsson naar de grond werkte. Gudmundsson maakte vanaf elf meter zijn zevende doelpunt van het seizoen.

De Alkmaarders speelden bijna de hele tweede helft met een man minder na een rode kaart voor invaller Ramon Leeuwin, die de doorgebroken Sebastian Polter vasthield. Bij AZ bleef Myron Boadu, dit seizoen goed voor dertien goals, de hele wedstrijd op de bank.

VVV Venlo - RKC Waalwijk: 3-3

Het duel tussen VVV-Venlo en RKC Waalwijk, beide nog niet zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie, is zaterdagavond in een gelijkspel geëindigd. Het werd in Venlo 3-3. RKC bepaalde in de 84e minuut de eindstand via Cyril Ngonge, die een penalty benutte. Door het gelijkspel blijft VVV de nummer 17, RKC staat veertiende.

Kort voor de 3-3 had VVV’er Vito van Crooy zijn club, die twaalf keer op rij had verloren, voor de tweede keer in de wedstrijd op voorsprong gezet. In de slotfase kopte Van Crooy op aangeven van invaller Lukas Schmitz raak. Van Crooy was in de eerste helft met twee assists ook al van waarde voor de thuisploeg.

Georgios Giakoumakis had VVV al in de vierde minuut van de wedstrijd op voorsprong gezet. Het was zijn 25e doelpunt van het seizoen en zijn eerste sinds 14 maart. Thijs Oosting en Ngonge waren vervolgens trefzeker voor RKC en Joshua John maakte nog voor rust gelijk.(ANP)