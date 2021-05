Terug naar Oegstgeest

Terwijl de prachtige 4 mei-toespraken van Roxane van Iperen en André van Duin nog zachtjes in mijn hoofd gonsden viel mijn oog op een curieus nieuwsbericht over het CDA in het keurige Oegstgeest. Die partij heeft daar een motie ingediend voor een speciale bewegwijzering door het dorp zodat de daar binnenkort ondergebrachte asielzoekers om een villawijkje kunnen worden geleid als ze onderweg zijn naar het centrum. Sterker nog: het was een van de voorwaarden die de christenen stelden aan het onderbrengen van deze medemensen die op de vlucht zijn voor de honger, oorlog en ellende in hun eigen land. De bewoners van het chique Wilhelminapark zijn nu boos omdat ze worden weggezet als enge PVV’ers en door vriend en vijand zijn overladen met kotsende emoticons.

Volgens hen is het de schuld van de fractievoorzitter van deze partij. Die heeft de boreaal-vriendelijke looproute inmiddels geschrapt. Iemand vertelde mij dat de route oorspronkelijk eindigde op het strand van Katwijk waar een boot klaarlag om ze terug te brengen. Heel Oegstgeest zou de vluchtelingen daar komen uitwuiven.

De geschrokken fractievoorzitter heeft inmiddels gezegd dat het absoluut niet zo bedoeld was, maar stelt nog wel even een verkeersonderzoek in. Waarom? Geen idee. Oegstgeest lijkt me geen metropool waar je radeloos kunt verdwalen.

Ik was absoluut niet verbaasd, maar vond het vooral grappig om dit bericht een dag na de altijd beladen 4de mei te lezen. Ik werd op deze Bevrijdingsdag sowieso op mijn wenken bediend. In Bussum was onlangs na de kakkersrellen op het keurige Willem de Zwijger Lyceum een van de raddraaiers aangehouden door de plaatselijke politie. Zijn Gooise moeder Simone sprak meteen van een razzia. Voor de goede orde: haar zoontje was niet meegenomen door de politie, ook niet opgesloten, maar alleen even staande gehouden. Hij kwam overduidelijk van de plek waar medewerkers van de school in elkaar gebeukt waren. De agent wilde alleen maar even weten hoe dat bloed op die hockeystick kwam. Of zal het jochie met de golfclubs van zijn ouders hebben staan rammen? Maar zijn mama had het dus meteen over een ‘razzia’.

Ik zie het kereltje volgend jaar op Minerva of Vindicat samen met zijn vriendjes brallen over het buitenproportionele politiegeweld. George Floyd had het zwaar, maar Floris-Jan was ook door het oog van een zeer hete naald gekropen. Het is pure mazzel dat hij hier nog staat te slempen. Misschien hangt Floris-Jan volgend jaar die vrolijke en uiterst smaakvolle vrijheidsposter van Thierry Baudet voor het raam van zijn studentenhuisje. Sterker nog: Floris-Jan heeft nog in het verzet gezeten. Gevochten voor de vrijheid.

Over vrijheid gesproken. Ajax-hooligans hebben afgelopen zondag geprobeerd om de in coma gehouden coronapatiënten bij de buren in het AMC wakker te schreeuwen. Want anders wisten zij niet dat Ajax met 4-0 van Emmen had gewonnen en kampioen van Nederland was geworden. Ik denk dat de patiënten rustig verder sliepen, maar dat de artsen en verpleegkundigen toch ietwat fronsend hebben gekeken. Het zijn andere tijden: vorig jaar klapten wij nog voor de zorg. En nu moet de zorg klappen voor Ajax.

Over coma gesproken. Ik las dat bepaalde woke-types officieel bezwaar maken tegen de sprookjes Doornroosje en Sneeuwwitje omdat de dames wakker worden gekust door een prins. Zonder dat ze daar toestemming voor hebben gegeven. Want ze zijn buiten westen. Seksueel misbruik dus. Verkeerd voorbeeld voor de peuters.

Ik had altijd al bezwaar tegen die verhaaltjes omdat ze zo verschrikkelijk rolbevestigend zijn. Waarom prikt die Doornroosje zich tuttig aan een spinnenwiel? Ze kan toch ook gewond raken door een klauwhamer die tijdens het slopen van het aanrecht op haar voet valt? En waarom is het zo hetero? Waarom worden de dames niet gezond wakker getongd door een stevige tuinbroekpot met een kleurtje? Wie legt trouwens aan die simpele woke-zielen uit dat een sprookje een sprookje is? Dat het verzonnen is. Niet echt gebeurd dus.

En Oegstgeest, Bussum en Ajax?

Dat is wel echt gebeurd. Maar ik geef toe: dat verzin je niet.