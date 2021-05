PostNL in België vervolgd voor sociale fraude

PostNL wordt in België vervolgd voor mogelijke sociale fraude bij hun koeriers. Dat schrijft de Belgische krant De Tijd zaterdag. Voor de bezorging van pakjes wordt door het postbedrijf gewerkt met onderaannemers en volgens het Belgische Openbaar Ministerie vinden daar „structureel inbreuken” plaats.

Het zou vooral gaan om slechte arbeidsomstandigheden, zoals te lange werkdagen en te weinig loon. Daarnaast zouden de coronamaatregelen niet goed worden gerespecteerd, sociale bijdragen niet altijd worden betaald en zou er in sommige gevallen sprake zijn van schijnzelfstandigheid. Een medewerker van het Belgische OM spreekt van „georganiseerde sociale fraude”. Als PostNL schuldig wordt bevonden kan het bedrijf een geldboete krijgen van minimaal 24.000 euro. Ook zijn celstraffen tot drie jaar mogelijk.

Een woordvoerder van PostNL bevestigt aan de Vlaamse omroep VRT dat het bedrijf gedagvaard is, maar wil verder inhoudelijk geen commentaar geven. Ook GLS, een dochteronderneming van het Britse Royal Mail, is door de Belgische staat gedagvaard voor vergelijkbare vermeende misstanden. Naast de twee grote postbedrijven zijn moeten ook tientallen onderaannemers zich voor de rechter verantwoorden. Eind mei is de eerste zitting. In februari werd al bekend dat de Belgische belastingdienst een onderzoek is begonnen naar belastingontduiking bij onderaannemers van PostNL.