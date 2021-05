Politieagent Landelijke Eenheid opgepakt die met collega op de vuist ging

Tussen twee politieagenten van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie is vrijdag een ernstige vechtpartij uitgebroken.

Twee politiemensen belast met inlichtingenwerk zijn volgens meerdere politiebronnen met elkaar op de vuist gegaan bij de zogeheten koffiecorner van de politieafdeling die in Driebergen is gehuisvest. Een agent is aangehouden en moest met handboeien om door agenten van de politie Midden-Nederland worden afgevoerd. Een andere agent zou gebroken ribben hebben overgehouden aan het incident.

De redenen van de vechtpartij zijn volgens politiebronnen „werkgerelateerd”. De aangehouden agent is een zeer ervaren rechercheur die een paar jaar geleden van de Amsterdamse politie overstapte naar de Landelijke Eenheid. Daar klaagde hij de laatste tijd over het toedekken van affaires door de leiding en over corruptie binnen de Landelijke Eenheid. De spanningen liepen bij hem zo hoog op dat hij vrijdag de bedrijfsarts bezocht. Kort daarna is de vechtpartij uitgebroken. Volgens bronnen in de leiding van de Landelijke Eenheid is het incident vooral ontstaan door problemen in de privésfeer. De gearresteerde agent is nu opgenomen in een inrichting.

Landelijke Eenheid in opspraak

De Landelijke Eenheid (5.000 medewerkers) is de laatste maanden regelmatig in opspraak. In april heeft een rechercheur die al een jaar of tien werkte als infiltrant in de zware misdaad zelfmoord gepleegd. Volgens betrokkenen en collega’s heeft de politieagent zich van het leven beroofd omdat hij verbolgen was over het handelen van zijn leidinggevenden. Chefs zouden beloftes niet zijn nagekomen over het beëindigen van zijn taken voor de zogeheten dienst Werken Onder Dekmantel (WOD). De agent pleegde zelfmoord in de ‘undercoverwoning’ die de politie voor hem had aangeschaft zodat hij goed zicht kon houden op verdachte buren die inmiddels zijn aangehouden.

In december 2019 beroofde een 31-jarige politieman uit Driebergen, digitaal expert, zich van het leven nadat hij zich had beklaagd over pesten door collega’s. Begin dit jaar werd een onderzoek bekend van de Inspectie Justitie en Veiligheid waaruit bleek dat de samenwerking van de Nationale Politie met buitenlandse diensten zo slecht verloopt dat er „spanningen met internationale partners” zijn en er „een groot afbreukrisico voor internationale opsporing” is ontstaan. Onderzoek van KPMG signaleerde eerder al „ongewenst gedrag zoals machtsmisbruik, het voortrekken van collega’s, pesten en discriminatie”.

Binnen de Nationale Politie lopen nu verscheidene onderzoeken naar het functioneren van de Landelijke Eenheid. De recente suïcide wordt onderzocht door een commissie met een onafhankelijke voorzitter, Oebele Brouwer, de burgemeester van Achtkarspelen. De Inspectie Justitie & Veiligheid onderzoekt ook de dienst specialistische operaties. De rijksrecherche gaat onderzoek doen naar de dood van een informant van de Landelijke Eenheid.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.