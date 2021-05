Oud-president Malediven buiten levensgevaar na bom, ‘daders islamitische extremisten’

Islamitische extremisten zijn volgens de lokale autoriteiten verantwoordelijk voor de aanslag op parlementsvoorzitter van de Malediven Mohamed Nasheed afgelopen donderdag. Oud-president Nasheed is inmiddels buiten levensgevaar. Dat heeft de politie zaterdag bekendgemaakt nadat het twee van de vier verdachten had gearresteerd, meldt persbureau Reuters. Nasheed raakte zwaargewond, maar is inmiddels geopereerd aan onder meer zijn hoofd en borst. Wel ligt hij nog op de intensive care.

Donderdag ging een explosief af bij het huis van Nasheed in de hoofdstad Malé. Scherven van de bom beschadigden onder meer zijn darmen en lever. Een andere scherf brak zijn rib en bevond zich uiteindelijk één centimeter van zijn hart. Bij de aanslag op de 53-jarige Nasheed raakten ook twee van zijn bewakers en twee omstanders gewond, onder wie een Brit. Vooralsnog is de verantwoordelijkheid voor de aanslag niet opgeëist.

Nasheed, die het parlement voorzit van de overwegend soennitisch-islamitische eilandengroep de Malediven, is een uitgesproken criticus van religieus extremisme. Islamitische hardliners bekritiseren Nasheed op hun beurt vanwege zijn progressieve beleid en nauwe banden met het Westen. Politieteams uit Australië en het Verenigd Koninkrijk helpen met het onderzoek naar de aanslag.