Onbezongen heldinnen van de dance

Het verhaal over hoe disco evolueerde tot elektronische dansmuziek is al vaker verteld. Toch is de tweedelige documentaire Dance Divas verfrissend: enkel vrouwen komen aan het woord. Met zangeres Martha Wash (‘It’s Raining Men’) als gastvrouw vertellen zij hoe ze in de jaren zeventig en tachtig als zangeres, dj, remixer of talentscout mede de loop van de dancegeschiedenis bepaalden, maar daarvoor weinig erkenning kregen. Het is een verhaal vol verkeerd gespelde namen, jaloerse mannen en gesamplede vocalen zonder bronvermelding. Maar ook van vrouwen die zich niet lieten weerhouden door de structurele tegenwerking. Aan het eind van de podcast vertelt Wash wat de vrouwen vandaag de dag doen: allen blijken nog in de muziek te zitten.

Muziekdocumentaire The Documentary Podcast Just Radio/ BBC World Service

Nieuwsbrief NRC De Podcastclub Een kijkje in onze podcastkeuken en de beste luistertips van NRC en anderen. Inschrijven