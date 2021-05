Italiaan Filippo Ganna wint openingsetappe Giro d’Italia

De Italiaan Filippo Ganna is de eerste leider in de Ronde van Italië. De renner van Ineos Grenadiers won zaterdag de eerste etappe, een individuele tijdrit over 8,6 kilometer in Turijn. Ganna, regerend wereldkampioen tijdrijden, was vorig jaar ook al de beste in de openingstijdrit.

Ganna had voor het parcours in Turijn over 8,6 kilometer 8 minuten en 47 seconden nodig. Daarmee was hij 10 seconden sneller dan zijn landgenoot Edoardo Affini, die rijdt voor Jumbo-Visma. De Noor Tobias Foss, eveneens van die Nederlandse ploeg, zette de derde tijd neer: 9.00. Jos van Emden (9.06) was op de zesde plaats de beste Nederlander.

Het Belgische talent Remco Evenepoel eindigde bij zijn rentree in het peloton als zevende, nadat hij in augustus in de Ronde van Lombardije was gevallen. De pas 21-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step wordt gezien als een kanshebber voor de eindzege, al liet hij zelf weten zonder grote verwachtingen naar Italië te zijn afgereisd. Mogelijk stelt hij zich in dienst van zijn Portugese ploeggenoot João Almeida, die sterk begon met de vierde plaats.

Geen radioverbinding

Winnaar Ganna overtuigde eerder niet in de Ronde van Romandië, maar toonde zaterdag in Turijn zijn klasse als tijdrijder. „Ik had vooraf niet het gevoel dat ik echt klaar was voor de Giro. Ik hoop goed te herstellen, want er wachten ons drie zware weken”, aldus de pas 24-jarige coureur uit Piemonte, die vorig jaar vier ritten won, na de tijdrit. Al in de eerste meters merkte hij dat de radioverbinding met de ploegleiding niet werkte. „Ik zou dus geen tussentijden horen en ben dan maar vol gas doorgereden. Met dat publiek aan de kant ga je vanzelf harder fietsen.”

Zondag volgt wellicht de eerste kans voor de sprinters, onder wie de Nederlander Dylan Groenewegen die na zijn schorsing van negen maanden is teruggekeerd in het peloton. De vlakke rit gaat van Stupinigi naar Novara over 179 kilometer.(ANP)