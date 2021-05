Fotograaf en journalisten uitgescholden en weggejaagd door feestende De Graafschap-supporters

Het fluitsignaal na tien minuten bloedspannende blessuretijd in Amsterdam leek ook een vroegtijdig einde aan de avond bij stadion De Vijverberg te maken. „Tot woensdag dan maar”, zeiden stewards en politie tegen elkaar en ook een deel van de aanwezige pers vertrok vrijdagavond iets na tienen huiswaarts. De Graafschap moest na het 1-1-gelijkspel bij Jong Ajax wachten op promotie naar de Eredivisie, dus het grote spontane feest waarop door politie, gemeente en club werd geanticipeerd, zou ook worden uitgesteld.

Twee uur later werd er bij de terugkomst van de spelers in Doetinchem alsnog gefeest. Al snel sloeg de stemming echter om en ontstond een grimmige sfeer richting de nog aanwezige of halsoverkop teruggekeerde journalisten. Zij werden uitgescholden en weggejaagd. Een van hen, een fotograaf, werd aangevallen en hield er verwondingen over aan hand en schouder. Hij kondigde aan aangifte te gaan doen bij de politie.

De gebeurtenis is de zoveelste in een reeks bedreigingen en geweld tegen journalisten. Drie weken geleden werd in Lunteren een fotograaf met zijn auto door een shovel in een sloot geduwd. Bij datzelfde incident werd een fotograaf met de dood bedreigd die ook werkzaam was bij hetzelfde persbureau als de collega die vrijdag in Doetinchem gewond raakte.

Niets te vieren

Ondanks het feit dat er vrijdagavond (nog) niets te vieren viel, waren er toch zo’n tweehonderd fans gekomen om de spelersbus in Doetinchem op te wachten. Die kwam rond 00.30 uur aan.

Ze verzamelden zich voor het hek van de hoofdingang, waarna is besloten ze – tegen de coronamaatregelen in – toch toe te laten. „In goed overleg is besloten dat de ontvangst verbieden meer risico’s met zich meebracht dan het onder streng toezicht van de politie te begeleiden”, aldus een woordvoerder van de gemeente. „De spelers zijn snel na ontvangst naar binnen gegaan en daarop zijn de supporters ook naar huis gestuurd.” Dat verzocht De Graafschap-directeur Hans Martijn Ostendorp.

Maar in die tussentijd voltrok zich het incident met de journalist. Een fotograaf van fotopersbureau Heitink stond achter een linie van supporters achter de spelersbus en wilde daar volgens eigenaar Roland Heitink „sfeerbeeld” filmen van mensen die een fakkel hadden aangestoken. „Toen kwamen er zeker vijf jonge mannen op hem af gerend, van wie er eentje op hem afspringt. Hij maakte zich klein, waarna er enkele seconden op hem werd ingeslagen.” Hierop kwamen enkele stewards van De Graafschap tussenbeide. De hand van de fotograaf kwam tussen de lamp die hij vast had en zijn camera. Volgens Heitink heeft zijn collega, die hij zelf nu even „uit de wind” wil houden, klachten aan zijn hand en schouders en is hij beurs. Zaterdagochtend is hij voor controle in het ziekenhuis geweest.

Incident betreurd

De politie doet momenteel onderzoek. De lezing van politie en gemeente is dat de fotograaf meerdere keren was verzocht niet te fotograferen of het licht uit te zetten dat hij daarvoor gebruikte. Volgens Heitink was er van een verzoek geen enkele sprake en werd de fotograaf meteen aangevallen.

De gemeente en club betreuren het incident ten zeerste.

Volgens de gemeente was „behalve het voorval” de sfeer op het parkeerterrein „gemoedelijk”. Maar de aanwezige journalisten beschrijven de sfeer als grimmig, al vanaf het begin. Naast de twee journalisten van Heitink waren er vier journalisten van Omroep Gelderland, een van ANP en een van sportzender ESPN nog op het terrein. Omroep Gelderland was eerder op de avond uitgenodigd te filmen bij enkele supporters die de wedstrijd live in een van de supportershonken keken en werd getipt over een spontaan feestje wanneer de spelersbus zou arriveren. „De coördinator van de supporters, die ik goed ken, zei meteen: wegwezen hier”, vertelt Inge de Jager van Omroep Gelderland, die de club goed kent en er vaker verslag van doet. Dat was nog voor de supporters überhaupt het terrein op werden gelaten, zegt ze. Zij en haar collega’s waren op veilige afstand gaan staan en zagen hoe de fotojournalist al snel besprongen werd. Maar ook zij en de andere journalisten kregen te maken met veel „verbaal geweld”. „Vanuit de vereniging is er niemand geweest die ons verbood te filmen, of heeft gezegd dat media niet op prijs werden gesteld.”

De woordvoerder van de gemeente zegt als reactie hierop „niet op de feiten te willen vooruitlopen” en het onderzoek af te wachten.

Steekwerend vest

Persbureau Heitink krijgt vaker te maken met agressie en geweld. Bij het incident in Lunteren vorige maand, waar een auto van een fotojournalist met een shovel de sloot in werd geduwd, was ook een fotograaf van het bureau betrokken. Die zat volgens Roland Heitink niet in de auto en kwam op tijd weg, maar werd wel met de dood bedreigd. Heitink vertelt inmiddels zoveel naargeestigs meegemaakt te hebben, dat hij met onder meer een steekwerend vest zijn werk doet.

Omroep Gelderland overweegt aangifte van bedreigingen, vertelt hoofdredacteur Sandrina Hadderingh. Ze weet niet of het veel zal uithalen, maar dan geeft ze in ieder geval een signaal af. Ze ziet de houding tegenover journalisten steeds verder verslechteren. „Bij demonstraties van Farmers Defence Force, Forum voor Democratie, demonstraties tegen de coronamaatregelen, laatst op Koningsdag nog – onze mensen worden lastiggevallen, vooral verbaal.”

„Totaal onacceptabel, de lijst wordt alleen maar langer”, zegt Paul Teixeira van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). „Het wordt steeds lastiger voor journalisten om hun werk te doen.” Vanochtend nog kreeg ik een telefoontje van een fotojournalist die zich eerder al meldde nadat hij was bedreigd door een omstander tijdens Oud en Nieuw. Hij belde om te zeggen dat zijn auto was vernield.”

Woensdag kan De Graafschap tegen Helmond Sport alsnog promoveren en worden wederom veel supporters verwacht. Of er speciaal op de veiligheid van journalisten wordt gelet? „Uitgangspunt is het bewaken van de openbare orde en veiligheid”, zegt de woordvoerder van de gemeente. „Daar valt ook onder dat journalisten hun werk moeten doen.”