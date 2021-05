Terrassen in België weer open en avondklok afgeschaft

In België mogen de terrassen zaterdag weer open. Klanten kunnen vanaf 08.00 uur een drankje bestellen en kunnen vervolgens tot 22.00 uur blijven zitten. Ook nachtwinkels mogen weer tot 22.00 alcohol verkopen. De horeca in het land was sinds 19 oktober 2020 gesloten.

Over de regels van de heropening van de terrassen was lang onduidelijkheid. Door horeca-uitbaters werd aangenomen dat gasten op de terrassen van elkaar gescheiden mochten worden met schermen van plexiglas, zoals bij de vorige heropening het geval was, maar uit richtlijnen van de overheid bleek vrijdag dat schermen niet toegestaan zijn en tafels op anderhalve meter afstand van elkaar geplaatst moeten worden. Verschillende burgemeesters hebben laten weten niet onmiddellijk boetes te gaan uitdelen bij horecazaken die toch van de schermen gebruik maken.

De avondklok in België werd in de nacht van vrijdag op zaterdag afgeschaft, wat voor bewoners van Brussel een bijzondere situatie opleverde. In de Belgische hoofdstad gold de avondklok vanaf 22.00 uur in plaats van middernacht, zoals in de rest van het land. Toch ging de afschaffing van de maatregel pas om middernacht in, waardoor Brusselaars op vrijdagavond tussen 22.00 en middernacht twee uur verplicht binnen moesten blijven. De avondklok gold ook sinds 19 oktober 2020.

Het aantal coronabesmettingen in België neemt al een paar weken af. Afgelopen week werden per dag gemiddeld 2.957 besmettingen met het coronavirus geregistreerd en werden elke dag gemiddeld 180 patiënten in het ziekenhuis opgenomen met verschijnselen van Covid-19.

