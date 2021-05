Leuk dat jij ook in de trein naar Dordrecht zit. En dat-ie vol zit. En dat we nu nog stilstaan op station Arnhem. Goed om te horen dat je zo eerst nog boodschappen moet doen. Jammer dat je nog niet weet wat je gaat eten. Leuk ook dat het goed met je gaat en dat je een drukke dag hebt gehad. Fijn om te horen dat het gisteravond zo gezellig was. Maar ik had ook prima zonder je in de trein kunnen zitten. En vooral zonder jouw zinloze telefoongesprek.

