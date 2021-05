Arrestaties na rellen bij Feyenoord-trainingscomplex

Bij rellen rond het trainingscomplex van Feyenoord zijn zaterdag acht supporters van de Rotterdamse voetbalclub aangehouden. Honderden fans gooiden met zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. Zes leden van de Mobiele Eenheid moesten naar het ziekenhuis vanwege oorsuizen die het gevolg waren van het vuurwerk. Het is de afgelopen week op meerdere momenten onrustig geweest in aanloop naar de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, die zondag wordt gespeeld.

De Feyenoord-supporters hadden zich zaterdagochtend rond 10.30 uur verzameld voor de laatste training van hun club voor de wedstrijd tegen Ajax. Omdat bij de vorige Klassieker de laatste Feyenoord-training op rellen was uitgelopen, was de politie nu aanwezig om preventief te fouilleren en te controleren op het naleven van de coronamaatregelen. Al snel begonnen de supporters met vuurwerk te gooien, aldus een politiewoordvoerder, waarop de ME charges uitvoerde. De zegsvrouw sluit verdere aanhoudingen niet uit.

De aanloop naar de Klassieker is, als vaker, onrustig. In Rotterdam ontploften de afgelopen week vijf vuurwerkbommen, waaronder twee bij cafés die bekend staan als Feyenoord-kroegen. De politie maakte vrijdagavond bekend een 21-jarige Amsterdammer te hebben aangehouden vanwege vermeende betrokkenheid bij de explosies. Vrijdagavond laat werd „vermoedelijk zwaar vuurwerk” afgestoken bij een café in Amsterdam-West waar veel Ajax-supporters komen, aldus de politie. De politie kan vooralsnog niet bevestigen of de aanslagen te maken hebben met de voetbalrivaliteit tussen Feyenoord en Ajax.