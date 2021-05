Alle hoofd- en bijzaken van het Songfestival

Bij het Songfestival hoort práten over het Songfestival. Niet alleen over de liedjes, maar over alle mogelijke randzaken. In Songfestivalkoorts bespreken Richard van de Crommert en Katja Zwart wekelijks alles wat je maar kunt bedenken rondom het aanstaande evenement. Bezorgd wordt gepraat over een conflict rondom de coronateststraat bij Ahoy, terwijl de Utrechtse zangeres Stefania Liberakakis, die uitkomt voor Griekenland, ons bijpraat over op hakken lopen. Wedstrijdhoofd Twan van de Nieuwenhuijzen en Ahoy-directeur Jolanda Jansen vertellen wat er in de Rotterdamse locatie allemaal mogelijk is (wél veel lichtshows, géén optredens met water) en oud-deelnemer Heddy Lester haalt herinneringen op uit de jaren zeventig. Ieder gesprek druipt van de anticipatie: is het al bijna zover?

