#46 Over de ‘testsamenleving’

Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de ‘testwet’, de wet die het verplicht stellen van toegangstesten in bepaalde sectoren - zoals theaters en voetbalwedstrijden- mogelijk maakt. In deze Haagse Zaken hoor je van Mark Lievisse Adriaanse en Pim van den Dool wat die wet inhoudt, waarom hij nu pas behandeld wordt én hoe dat testen straks in zijn werk moet gaan.

Redactie en productie door Iris Verhulsdonk, montage door Pieter Bakker.

De aflevering over de coronawet: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/04/wat-we-tot-nu-toe-weten-over-de-noodwet-a4010858

De aflevering van Vandaag waar Pim naar een fieldlab ging: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/26/kunnen-we-dankzij-de-field-labs-deze-zomer-weer-dansen-a4033381

Het artikel van Mark en Rik over de ondernemers die het testen gaan uitvoeren: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/05/op-de-markt-voor-de-toegangstests-heerst-chaos-a4042593