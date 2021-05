Weer Labour-bolwerk naar Johnson

Het zijn beroerde tijden voor Labour-leider Sir Keir Starmer. Na het desastreuze verlies in de parlementsverkiezingen van 2019 – het slechtste resultaat voor Labour sinds 1935 – trad hij april vorig jaar aan om het tij te keren. De eerste verkiezingen onder zijn leiding laten zien dat de problemen van Labour in Engeland nog láng niet voorbij zijn.

Labour verloor in tussentijdse parlementsverkiezingen de Lagerhuiszetel voor Hartlepool, een stad in noordoost Engeland en een Labourbolwerk sinds 1974. Voor de machtsverhoudingen in Westminster is dat niet van belang, het gaat maar om één zetel in een parlement van 650. Maar het verlies laat zien dat Labour nog steeds geen antwoord heeft op de opmars van de Conservatieven.

In Engeland, Schotland en Wales waren donderdag regionale en lokale verkiezingen voor uiteenlopende bestuursorganen, variërend van regionale parlementen tot burgemeestersambten en gemeenteraden. Ook de eerste resultaten van regionale verkiezingen, die pas in de loop van vrijdag en zaterdag binnendruppelen, waren voor Labour niet bemoedigend.

In Schotse parlementsverkiezingen deed de SNP van premier Nicola Sturgeon het afgaand op de eerste resultaten goed. Zelf zei ze er op te vertrouwen de verkiezingen weer te winnen. Er is zelfs een mogelijkheid dat ze een absolute meerderheid haalt.

Sturgeon heeft de kiezer een tweede referendum over onafhankelijkheid beloofd. Hoe beter haar resultaat, hoe sterker haar argument voor een referendum. De uitslag wordt pas deze zaterdag verwacht.

Een zichtbaar gefrustreerde Starmer nam vrijdagmiddag de verantwoordelijkheid op zich voor de „bittere teleurstelling”. Hij erkende dat zijn partij het vertrouwen van de kiezer kwijt is en beloofde er alles aan te doen om dat vertrouwen terug te winnen. Hoe hij dat zal doen liet hij in het midden. Wel stelde hij stelde „een krachtige visie” in het vooruitzicht.

Het was, zei Starmer, nu niet de tijd voor onderlinge gevechten in de partij, maar die braken toch uit. Onder Starmer schoof Labour naar het midden. De linkervleugel riep prompt op tot een terugkeer naar het socialistische programma van Starmers voorganger Jeremy Corbyn. Voorstanders van een gematigde koers adviseerden Starmer zich niet druk te maken over de eenheid van de partij maar zijn energie te steken in het gesprek met de kiezers.

Het is uitzonderlijk dat een regeringspartij in tussentijdse verkiezingen terrein wint. De machtswisseling in Hartlepool was pas de derde keer in vijftig jaar dat een zittende regering tussentijds een zetel weet te veroveren.

De Conservatieven profiteerden ongetwijfeld van het succes dat de regering heeft geboekt met de voorspoedige vaccinatiecampagne. Maar dat is volgens analisten niet alles. De winst van de Conservatieven in Hartlepool was voor een groot deel te danken aan kiezers die voorheen op de Brexit Partij stemden. Labour stuurde een kandidaat in de race die tegen Brexit was, terwijl 70 procent van de stad vóór vertrek uit de EU stemde.

Recente schandalen rond Johnson, die de herinrichting van zijn flat in Downingstreet zou hebben betaald met geld van donoren van de partij, leken de Conservatieven geen schade te berokkenen. Johnson is populair in het midden en het noorden van Engeland omdat hij zich afzet tegen Londen en belooft de ‘vergeten’ regio’s buiten de hoofdstad te stimuleren.

In Londen hoopt burgemeester Sadiq Khan op een tweede termijn. In peilingen had hij een voorsprong op de Conservatieve kandidaat Shaun Bailey. In Wales, dat al decennia in handen is van Labour, duidden de eerste uitslagen op een Labour-zege.