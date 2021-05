„Vroeger ging ik ieder jaar met mijn opa naar de ontsteking van het vredesvuur kijken”, zegt mijn vriendin. „Ik vond dat altijd heel spannend, omdat mijn opa de oorlog en de bevrijding had meegemaakt.”

„En omdat Prins Bernard ambassadeur van het Wereld Natuur Fonds was”, voegt ze er aan toe.

