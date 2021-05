Vitesse hard onderuit (3-0) bij Sparta Rotterdam

Vitesse heeft in de strijd om Europees voetbal een kostbare nederlaag geleden. De ploeg ging in Rotterdam hard onderuit bij Sparta: 3-0. Het was voor Vitesse in de Eredivisie het eerste verlies sinds 21 februari bij PSV (3-1).

Vitesse kreeg de eerste kans. Oussama Tannane schoot in de 9de minuut over. Sparta kwam in de 36ste minuut op voorsprong. Bryan Smeets kopte raak uit een voorzet van Mario Engels. Kort voor rust voorkwam doelman Maduka Okoye de gelijkmaker door te redden op een schot van afstand van Maximilian Wittek.

Tannane schoot in de tweede helft de bal uit een vrije trap in de muur van spelers van Sparta. Het elftal van trainer Henk Fraser had aan de andere kant wel succes. Lennart Thy scoorde in de 77ste minuut, net als Smeets. In de 80ste minuut volgde de definitieve beslissing. Invaller Emanuel Emegha schoot van dichtbij de 3-0 binnen.

Vitesse blijft vierde

Vitesse blijft, met nog twee speelronden te gaan, vierde. De ploeg van coach Thomas Letsch heeft zestig punten. Nummer twee PSV heeft 65 punten en AZ is derde met 64 punten. Feyenoord kan de achterstand op Vitesse zondag bij winst op Ajax verkleinen tot twee punten.

De nummer vier plaatst zich voor de voorronden van de Conference League. De nummers vijf tot en met acht spelen play-offs voor een Europees ticket. Sparta is door de winst naar de achtste plek gestegen, met één punt meer dan nummer negen Heracles Almelo. (ANP)