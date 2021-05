Vaccinatietempo bepaalt perspectief voor de zomer

Weinig ministers zullen zo vaak aan een doelstelling herinnerd zijn als Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). Voor 1 juli, zei hij in maart, kan elke volwassene die dat wil een eerste coronavaccinatie hebben gehad, en tweederde moet volledig gevaccineerd zijn. Nu, na vier maanden vaccineren, zijn er zo’n zes miljoen prikken gezet. Met nog twee maanden om het doel te halen, zijn er nog ruim elf miljoen prikken te gaan, verwacht het ministerie.

Al beginnen verschillende Europese landen toeristen te lokken, de Nederlandse overheid raadt buitenlandse vakanties nog af. Ook als het reisadvies de komende tijd wordt versoepeld, zal deze zomer waarschijnlijk alleen kunnen worden gereisd met een vaccinatie- of negatief testbewijs.

Het tempo moet dus fors worden opgevoerd. Dat staat ook in de planning: vanaf komende week moet er minimaal een miljoen prikken per week worden gezet. In juni moet het tempo nog verder omhoog; er rest dan ongeveer een maand voor zo’n 7,5 miljoen vaccinaties.

Ondanks alle tegenslagen in de vaccinatiecampagne, zoals de langzame start en het tijdelijk stoppen met AstraZeneca voor de hele bevolking, lijkt dat haalbaar. Als de vaccinfabrikanten hun beloftes nakomen, worden er net genoeg vaccins geleverd. De afgelopen weken ligt het priktempo al hoger dan eerder – op 5 en 6 mei werden naar schatting 120.000 vaccins gezet, dagrecords. De GGD’s willen eind mei twee miljoen prikken per week kunnen zetten. Daarvoor moet nog wel personeel worden aangetrokken, er zijn vacatures voor zo’n 7.000 voltijdbanen. Daarnaast hopen ziekenhuizen elke week een miljoen vaccins te kunnen zetten.

Weigeraars

Helemaal soepel verloopt de vaccinatiecampagne niet. Onduidelijk blijft hoeveel mensen er precies zijn gevaccineerd, omdat de centrale registratie nog altijd niet op orde is. Een deel van het aantal gezette prikken wordt geschat op basis van het aantal geleverde doses. Daardoor is ook onbekend hoeveel zestigplussers een vaccinatie hebben geweigerd nadat bleek dat het AstraZeneca-vaccin een zeldzame bijwerking had. Sommige huisartsen claimen dat sindsdien de helft van de mensen niet is komen opdagen – kwetsbare doelgroepen, soms in regio’s waar de infectiedruk hoog is. Sommige weigeraars zouden wél een ander vaccin willen, voor hen is nog geen oplossing. Volgens een woordvoerder van het ministerie is er nu „niet de luxe” om een ander vaccin aan te bieden.

Reisadvies

De druk wordt intussen flink opgevoerd – ook door De Jonge zelf, die wordt achtervolgd door zijn ‘openingsplan’ dat half april werd gepresenteerd: na maanden van strenge lockdownmaatregelen is er snel meer mogelijk, was het vooruitzicht. Maar afgelopen week drongen de zorgen over de gevolgen van de eerste versoepelingen zich op. De Jonge wees op de drukte in sommige steden op Koningsdag en op de lange rijen voor sommige winkels. „Versoepelen is een beetje versloffen aan het worden”, zei hij dinsdag bij een bezoek aan ziekenhuis Zuyderland in Sittard. Dat ziekenhuis kondigde twee dagen later een opnamestop af: er was even geen ruimte meer voor nieuwe Covid-19-patiënten.

Lees ook: Vier redenen waarom versoepelen voorlopig lastig is

De voorziene daling van het aantal ziekenhuisopnames, op basis waarvan het kabinet besloot op 28 april onder meer terrassen en winkels te heropenen, is er niet – het aantal opnames ligt op een stabiel en hoog niveau van zo’n driehonderd per dag, slechts een paar procent minder dan bij de eerste versoepelingen. Het Outbreak Management Team adviseerde te wachten met de volgende stap, waarin onder meer dierentuinen en sportscholen onder voorwaarden weer opengaan, tot de instroom in de ziekenhuizen met 20 procent is gedaald. Dat is nog niet aan de orde.

Voor verdere versoepelingen is het vaccineren van groot belang – onder groepen die gevaccineerd zijn nemen sterfte, aantal ziekenhuisopnames en aantal bevestigde besmettingen duidelijk af. De Jonge blijft daarom hoopvol over verdere versoepelingen, zeker voor de zomer. „Zoek de camping alvast uit”, zei de minister tegen De Telegraaf – hij adviseerde nog wel een week te wachten met boeken, tot het kabinet heeft besloten over het reisadvies dat nu nog voor alle landen negatief is. Impliciet leek de boodschap afgelopen week: hou je nog even aan de regels, dan kan iedereen in de zomer op vakantie.

Coronapaspoort

De Jonge is niet de enige die zo denkt, veel Europese landen beginnen toeristen te lokken. Frankrijk kondigde afgelopen week aan dat het land vanaf 9 juni weer opengaat voor buitenlandse toeristen, de Italiaanse premier Mario Draghi stelde dat volgende maand „onze bergen, onze stranden en onze steden” weer opengaan. Beide landen eisen wel een bewijs van vaccinatie of een negatieve coronatest. De Jonge wil in juni daarom een ‘coronapaspoort’ invoeren waarin een vaccinatie- of testbewijs staat. Een negatief testbewijs is in veel landen 48 of 72 uur geldig, een vaccinatiebewijs verleent onbeperkte toegang.

Miljoenen Nederlanders zullen het ‘coronapaspoort’ deze zomer waarschijnlijk nog moeten invullen met een negatieve test, ook als het vaccinatiedoel van De Jonge wordt gehaald. Grofweg vier miljoen mensen hebben begin juli pas één prik gekregen en wachten nog op een tweede vaccin. Dan pas is het coronapaspoort geldig, stelde De Jonge afgelopen week in een brief aan de Kamer. De meeste dertigers, twintigers en tieners krijgen pas eind juni een eerste oproep en moeten daarna nog zeker drie weken wachten op een tweede dosis. Bij AstraZeneca wordt zelfs een periode van twaalf weken tussen de eerste en tweede dosis gehanteerd. Dat vaccin wordt in juni waarschijnlijk niet meer gebruikt, maar wie vandaag de eerste prik daarmee krijgt, moet tot eind juli wachten op de tweede dosis.

Een zorgeloze zomer zonder testen zit er dus lang niet voor iedereen in.