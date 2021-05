UEFA deelt straffen uit aan Super League-clubs

De Europese voetbalbond UEFA heeft straffen uitgedeeld aan negen clubs die deel wilden nemen aan de Super League en daar nu formeel afstand van hebben genomen. Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Internazionale en Atlético Madrid zijn akkoord gegaan om vijf procent van hun prijzengeld over dit seizoen in te leveren en gezamenlijk 15 miljoen euro te doneren voor de ontwikkeling van jeugdvoetbal in Europa.

„Doordat ze bereid zijn de schade die ze hebben veroorzaakt te herstellen, wil de UEFA dit hoofdstuk achter zich laten en met positief gemoed verder gaan”, stelt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin vrijdagavond in een verklaring.

Real Madrid, Juventus en Barcelona hebben nog steeds plannen voor het opzetten van eigen Europese topcompetitie en accepteren de zogeheten „maatregelen voor reïntegratie” van de UEFA niet. De tuchtcommissie van de UEFA gaat nu bepalen of de drie clubs uitgesloten worden van de Champions League of een andere straf zullen krijgen.

Protest van supporters en politiek

Vorige maand kondigden twaalf Europese topclubs de vorming van een Super League aan waarin vele miljarden kunnen worden verdiend en geen degradatie uit mogelijk is. Onder druk van protesten van supporters, de Britse premier Boris Johnson en de Europese Commissie trokken negen clubs zich al binnen enkele dagen terug. Zij zijn nu ook akkoord gegaan met de verplichting honderd miljoen euro te betalen als ze er in de toekomst nog eens voor kiezen om buiten de UEFA om in een gesloten competitie te gaan spelen.

Ceferin is blij met de strafovereenkomst met de teruggetrokken clubs. „Deze negen clubs hebben hun fouten snel erkend en hebben actie ondernomen om hun berouw en toekomstige toewijding aan het Europese voetbal te tonen.” Over Real Madrid, Barcelona en Juventus sprak Ceferin dreigend dat „die clubs later met de UEFA te maken zullen krijgen”.

Voor de zes Engelse clubs die deel wilden nemen aan de Super League wacht mogelijk ook nog een straf van de Engelse voetbalbond FA. „We hebben formeel gevraagd om alle relevante informatie en bewijzen met betrekking tot hun participatie”, liet de FA vrijdagavond weten in een verklaring. „Als we alle informatie hebben ontvangen, dan zullen we kijken naar de passende vervolgstappen”.