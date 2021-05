Twitter komt met ‘virtuele fooienpot’ voor journalisten, deskundigen, kunstenaars

Twitter introduceert een nieuw model waarmee „journalisten, kunstenaars, deskundigen en non-profitinstellingen” een virtuele fooi kunnen vragen via het platform. Dat maakte het techbedrijf donderdag bekend. Een geselecteerd aantal gebruikers dat in het Engels twittert, kan een link naar een ‘tip jar’ aan het profiel toevoegen. Wie dat wil kan vervolgens een financiële bijdrage overmaken. Het icoontje op het profiel biedt de keuze tussen de betaaldiensten van Patreon, PayPal, Bandcamp, Venmo of Cash App.

Het platform stelt de fooiendienst binnenkort uit te breiden naar gebruikers die in andere talen dan het Engels tweeten. Twitter zegt de dienst te introduceren voor gebruikers „die het gesprek aanjagen”. „We willen het voor jullie makkelijker maken om elkaar te steunen”, aldus een medewerker. Het platform zegtdat het zelf geen geld ontvangt uit de donaties.

Volgens Twitter is het makkelijk voor gebruikers om een betaallink te delen, nadat een tweet viraal is gegaan. Het initiatief is een nieuwe poging van het techbedrijf om meer mensen te interesseren voor het platform, waar volgens de laatste kwartaalcijfers dagelijks 199 miljoen gebruikers actief zijn. Ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar eerder was dat een toename van 20 procent. Tijdens de coronapandemie zag Twitter het aantal gebruikers toenemen; volgens het bedrijf zou Twitter populair zijn als nieuwsbron over het coronavirus. Het bedrijf verwacht dat de groei vanaf het tweede kwartaal zal stagneren.

Lees ook: Twitter laat gebruikers voortaan bepalen wie op ze mag reageren