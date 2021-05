Twee Palestijnen gedood door Israëlische grenspolitie, derde zwaargewond

De Israëlische grenspolitie en een militair hebben vrijdag twee Palestijnen doodgeschoten bij de grenspolitiebasis tussen de Westelijke Jordaanoever en Israël. Een derde raakte zwaargewond. Volgens de Israëlische grenspolitie zouden de drie Palestijnen vrijdag het checkpoint gewapend hebben aangevallen, waarop zij werden neergeschoten. Dat melden internationale persbureaus vrijdag. De zwaargewonde Palestijnse man is naar het ziekenhuis gebracht in de Israëlische stad Afula.

In een verklaring van de grenspolitie staat dat de Palestijnen drie vuurwapens en drie messen bij zich hadden. Het incident vond plaats aan de noordelijke kant van de grens tussen Palestina en Israël, dicht bij de Palestijnse stad Jenin.

Spanningen tussen Israël en Palestina lopen de laatste tijd weer op, met name merkbaar in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Woensdag werd een Palestijn van zestien jaar doodgeschoten, nadat Israëlische soldaten een klopjacht inzetten om de schutter te vinden die op twee Israëliërs had geschoten. Een van die Israëliërs is ook woensdag overleden.