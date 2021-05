Toezichthouder: uitspraken NAM-directeur zijn onjuist

Het is onjuist dat er nog maar vijftig huizen in Groningen versterkt hoeven te worden omdat de gaskraan dichtgaat, zoals directeur Johan Atema van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vrijdag in NRC zei. Dat schrijft toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vrijdag in een reactie op de uitspraken van Atema.

De directeur van de joint venture van Shell en ExxonMobil baseerde zich voor zijn uitspraken op bevindingen van onderzoeksinstituut TNO. Uit dat onderzoek zou ook blijken dat als de gaskraan volgend jaar dichtgaat, is het gebied net zo veilig is Friesland als Zeeland, aldus Atema. Dan zou er zelfs geen enkel huis meer versterkt hoeven worden.

Volgens het SodM betreft dit echter een onderzoek op basis van een model, en kun je dit niet gebruiken om „op afstand” een inschatting te maken van het aardbevingsrisico. Daarvoor moet elk huis apart geïnspecteerd worden.

De toezichthouder noemt de uitspraken van Atema „betreurenswaardig, omdat zij voor onnodige onrust zorgen in Groningen”.

Omdat het risico op een zware beving afneemt, tekende het kabinet vorig jaar met de regio een bestuursakkoord over de versterking. Oude afspraken met bewoners blijven staan, dus huizen die versterkt moeten worden, krijgen die versterking. Maar de enkele duizenden bewoners wier huis nog niet versterkt is, mogen zelf kiezen om onder de nieuwe strengere versterkingsnormen hun huis te laten herbeoordelen. Ongeacht de uitkomst krijgen ze dan 30.000 euro. Hierdoor is de kans groot dat veel bewoners voor het geld kiezen en niet hun huis laten versterken.

De uitspraken zijn een „dolksteek in de rug en schoffering” van de gedupeerde Groningers

Volgens de NAM is echter zelfs dat niet nodig. Mocht de overheid op de huidige lijn doorgaan, dan wil het gasbedrijf niet meebetalen aan de versterkingsoperatie, zoals de bedoeling is. „Ik vind niet dat wij moeten betalen voor schade die we niet veroorzaken of voor de versterking van huizen die veilig zijn.”

In Den Haag en in Groningen werd vrijdag woedend gereageerd op de uitspraken van Atema. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vroeg een hoorzitting aan met de directeur. De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer zei dat de regio „volledig afstand neemt van de stellingname van de heer Atema”. Hij zei afspraken te hebben „met het Rijk en niet met de NAM”.

De belangengroep het Groninger Gasberaad noemt de uitspraken van Atema in een persbericht „volstrekt ongeloofwaardig” en een „dolksteek in de rug en schoffering” van de gedupeerde Groningers.

„Het geeft de bewoners in het gebied zoveel onrust”, zegt secretaris Susan Top in een toelichting. „Het lijkt nu alsof de bewoners blij moeten zijn met de NAM.” Maar volgens Top is de NAM niet los te zien van de beloftes en verwachtingen die bij de bewoners zijn gewekt. „De NAM heeft jarenlang de zaak getraineerd en bewoners in onzekerheid gelaten”, zegt Top. „Dan kun je niet zeggen: wij zijn alleen verantwoordelijk voor de directe gevolgen van de gaswinning.”

Voorzitter van belangengroep de Groninger Bodem Beweging Jelle van der Knoop noemde de uitspraken „een achterhoedegevecht”. „Vijftig is een arbitrair getal.” Van der Knoop zei niet uit te sluiten dat het tot een rechtszaak tussen de NAM en de staat komt.