Rotterdamse agenten rommelden met bewijsmateriaal in zedenzaak

Agenten uit Rotterdam hebben gerommeld met bewijsmateriaal in een zedenzaak. De verdachte in de zaak, die vier jaar duurde, mag daarom niet worden vervolgd. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd oordeel van de rechtbank Rotterdam van eind april.

Volgens het Openbaar Ministerie zou de 42-jarige verdachte een vrouw in een sauna in Bleiswijk hebben betast in het bubbelbad. Het slachtoffer en een vriendin zeiden dat dat gebeurde rond 21.30 uur in de avond, maar op camerabeelden was te zien dat de verdachte omstreeks 21.15 uur de sauna verliet.

Volgens de rechter paste de politie een tijdstip van camerabeelden in het proces-verbaal aan, waardoor het verhaal van de vrouw overeenkwam met de beelden. Agenten probeerden zo „het tijdstip van het delict glad te strijken om zo het daderschap van de verdachte dichterbij te brengen”, aldus de rechter. „Hierdoor is de rechtbank ten aanzien van het tijdstip van het incident bewust misleid.” De officier van justitie is niet-ontvankelijk verklaard en de verdachte mag daarom niet vervolgd worden.