Rotterdam begint alvast met aflossen schulden gedupeerden Toeslagenaffaire

De gemeente Rotterdam begint nog deze week met het afbetalen van alle schulden van gedupeerden van de Toeslagenaffaire die in een gemeentelijk schuldentraject zitten. Dat heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt. Momenteel maken vijftig mensen in Rotterdam aanspraak op de regeling; dat zijn mensen die door de Belastingdienst zijn gekenmerkt als gedupeerde. Rotterdam denkt de komende tijd meer informatie over slachtoffers te ontvangen van de fiscus en verwacht dat het aantal gedupeerden dat aanspraak kan maken op de schuldaflossing uiteindelijk zal stijgen tot vierhonderd.

De regeling houdt in dat schuldeisers het bedrag dat gedupeerden hen nog verschuldigd zijn, krijgen terugbetaald. Slachtoffers die al betalingen hadden gedaan, krijgen die bedragen teruggestort. Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders rekent erop dat de overheid het gehele kostenpost uiteindelijk dekt.

De aflossing is bedoeld voor mensen met een lening of schuldbemiddelingstraject bij een gemeentelijk kredietbank. De regeling omvat niet de gedupeerde in een wettelijk saneringstraject (WNSP), waarbij de rechter zich over de schulden buigt. Het ministerie van Financiën maakte eerder bekend alle schulden van gedupeerden in een dergelijk landelijk schuldsaneringstraject over te nemen.

Bestaansminimum

Rotterdam zegt niet meer te willen wachten op de „afspraken van het Rijk”. „Het wachten op een oplossing duurt te lang. Deze mensen leven vaak al jaren van het bestaansminimum”, aldus wethouder schuldenaanpak Michiel Grauss (ChristenUnie/SGP). „Elke dag langer wachten is onacceptabel. Door deze actie zijn deze Rotterdamse gedupeerden dan echt schuldenvrij en hebben ze weer de beschikking over hun volledige inkomen.” Het is de bedoeling dat de gedupeerden de 30.000 euro die ze als compensatieregeling horen te ontvangen van de Belastingdienst zelf mogen houden.

In de Toeslagenaffaire werden tienduizenden ouders er onterecht van beschuldigd te hebben gefraudeerd met kinderopvangtoeslag. Velen van hen raakten diep in de schulden, omdat zij grote bedragen aan in de loop der jaren ontvangen toeslag moesten terugbetalen. Het kabinet besloot eerder de overheidsschulden van gedupeerden, zoals boetes en andere belastingschulden, kwijt te schelden.