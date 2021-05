Romeins lichaamsdeel voor Kim Kardashian

Verbind aan een nieuwtje de naam Kim Kardashian en het nieuwtje wordt NIEUWS. De vraag waarover internationale media zich opwinden: heeft de beroemdheid een illegaal opgegraven Romeins beeld de VS willen binnensmokkelen?

In 2016 heeft de Amerikaanse douane in Los Angeles een antiek beeld in beslag genomen. Het gaat om de onderkant van een levensgroot vrouwenbeeld. Volgens experts is het een eerste-eeuwse Romeinse kopie van een beeld van de godin Athene, gemaakt door de Griekse beeldhouwer Myron, bekend van de Discuswerper.

Het beeld in kwestie: een eerste-eeuwse Romeinse kopie van een beeld van de godin Athene, gemaakt door de Griekse beeldhouwer Myron. Foto PACER

Vijf jaar na de inbeslagname vraagt de Amerikaanse overheid in een civiele zaak om het beeld verbeurd te verklaren en terug te geven aan de rechtmatige eigenaar, namelijk Italië. Uit vrijgegeven papieren blijkt dat het beeld deel uitmaakte van een zending met „veertig stukken antiek & moderne meubels & decoratieobjecten”, die een totale waarde had van 745.882 dollar. De koper is Kim Kardashian, via haar Noel Roberts Trust, die ze gebruikte voor de financiering van de inrichting van een nieuw huis in Calabasas. Als verkoper wordt Axel Vervoordt genoemd, een bekende Belgische kunsthandelaar en interieurontwerper, die ook Sting, Robert de Niro en Bill Gates tot zijn klantenkring mag heten.

Illegaal opgegraven

De douane nam het beeld in beslag omdat het in de papieren niet als archeologisch object stond aangemerkt. Na onderzoek door twee Amerikaanse archeologen en een Italiaanse expert is de Amerikaanse overheid ervan overtuigd dat het beeld ooit in Italië illegaal is opgegraven. Volgens de invoerpapieren zou Vervoordt het beeld in 2012 hebben gekocht bij Galerie Chenel in Parijs.

Dat klopt niet, zeggen de Italianen, want in 2011 hebben agenten van de Italiaanse kunstpolitie het beeld gezien en gefotografeerd in de stand van Vervoordt op de Tefaf in Maastricht. Het klopt wel, reageert Chenel, want in 2011 had hij het beeld aan Vervoordt geleend en daarna heeft die het beeld gekocht. Zelf had hij het beeld in 2010 gekocht bij het Duitse veilinghuis Hampel in München. Het verhaal van Chenel klopt toch niet, zeggen de Amerikanen, want dat gaat over een ander beeld, ‘een groot’ en dus compleet ‘beeld in gewaad’.

Kim Kardashian heeft intussen via een woordvoerder laten weten van niets te weten: iemand anders moet het beeld in haar naam hebben gekocht. Verder hoopt ze dat het aan de rechtmatige eigenaren wordt teruggeven.

De media-aandacht vestigt in elk geval weer eens de aandacht op het belang van een goede en betrouwbare provenance bij oudheden die te koop of ter veiling worden aangeboden.