Reguliere uitzendingen van Andere Tijden verdwijnen van tv

De reguliere uitzendingen van geschiedenisprogramma Andere Tijden verdwijnen volgend jaar van de televisie. Dat heeft een woordvoerder van omroep NTR vrijdag bevestigd na berichtgeving van het AD. De specials, uitzendingen rondom een bepaald thema, worden wel nog uitgezonden. Hoeveel afleveringen per jaar overblijven, is nog niet bekend. Dat is nog onderwerp van gesprek tussen de NPO, NTR en VPRO.

Ook de naam Andere Tijden blijft in principe overeind, zegt de woordvoerder. „Het programma krijgt alleen een nieuwe vorm vanaf 1 januari 2022. Dat kan op het gebied van bijvoorbeeld online of audio zijn. Deze ideeën worden de komende maanden verder uitgedacht en uitgewerkt.” De redactie is er alles aan gelegen om het programma overeind te houden, zegt hij. „We betreuren het enorm dat dit ten koste gaat van de reguliere uitzendingen, maar we vechten voor wat er wel behouden kan blijven en de nieuwe kansen die er liggen.”

Dat Andere Tijden gaat stoppen, leidt tot veel verontwaardiging op sociale media. „We kunnen ons dat sentiment goed voorstellen”, zegt de woordvoerder van NTR. „We balen er net zo van, maar zijn ervan overtuigd dat het programma ook in het nieuwe jaar kijkers zal boeien.” Een petitie die vrijdag online is gezet, had voor het middaguur al 10.000 handtekeningen verzameld.

gerrieickhof Gerri Eickhof Andere Tijden weg? Goed bezig NPO. Nu nog 2 voor 12 en Per Seconde Wijzer. Daarna Nieuwsuur, Buitenhof en Tegenlicht. En dan 1Vandaag en het Journaal. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Want wat is dit een allemachtig idioot, hersenloos en harteloos besluit. Bah! 7 mei 2021 @ 00:35 Volgen

Het geschiedenisprogramma bestaat al 21 jaar en won in 2001, een jaar na de start, de Zilveren Nipkowschijf. Hans Goedkoop heeft het programma vanaf de eerste uitzending tot en met 2019 gepresenteerd. In 2020 nam historicus Astrid Sy de presentatie over. Drie jaar geleden is het programma door bezuinigingen van 35 afleveringen naar achttien per jaar gegaan. Volgens het AD trok Andere Tijden op het hoogtepunt in 2008 gemiddeld 542.00 kijkers en zijn dat er nu circa 281.000.