Ondernemers staan bij veilinghuis Troostwijk in de rij voor koffiemachines, bordensets en afwasstraten

Ingeklemd tussen de ijscokarren en popcornmachines staan in een Hilversumse loods honderden bruin-grijze borden in stapels opgesteld. Ondernemer Jan van Rijswijk liet ze speciaal ontwerpen in China. Sterrenchefs zouden er in 2020 hun beste gerechten op serveren. Bij de Formule 1-race in Zandvoort. Bij Sail Amsterdam. Daar zouden de bezoekers in die vip-dorpen toch maar mooi met een bordje van zijn bedrijf Servé („Frans voor serveren, heeft m’n moeder nog bedacht”) in hun handen staan.

Honderden grote evenementen, huwelijken, bedrijfsfeesten en congressen voorzag Van Rijswijk elk jaar van materiaal. Begonnen in 1992 met een paar biertaps en wat glazen, groeide het bedrijf in de jaren die volgden uit tot een van de grootste materiaalverhuurders voor evenementen van Nederland. Van borden en servies, gouden stoelen en koffiemachines tot grote barbecues en complete afwasstraten. Servé was met een jaaromzet van 7,5 miljoen euro groot in z’n soort.

Maar nu staan de spullen op een nieuwe eigenaar te wachten. Door veel evenementen in 2020 ging een streep, net als door Van Rijswijks zaak. Hij zag door de coronacrisis een groot deel van de opdrachten wegvallen. In mei 2020 voorzag hij: zelfs met overheidssteun zou de markt voorlopig niet verbeteren. Van Rijswijk: „We hebben het nog geprobeerd met een doorstart en een kleiner personeelsbestand, maar ook dat gaf weinig zuurstof.” In februari van dit jaar ging ook de nieuwe zaak failliet.

Jaren aan bedrijfsgeschiedenis van Servé wordt deze weken in delen verkocht. Dat gebeurt via veilinghuis Troostwijk en zusterbedrijf BVA Auctions. Troostwijk is het grootste ‘industriële’ veilinghuis ter wereld – voor bedrijfsinventaris dus, en niet voor bijvoorbeeld kunst. Het inventariseert voor banken, curatoren en ondernemers onder meer de inboedel van failliete en gestopte bedrijven en verkoopt die vervolgens.

Als een van de eerste partijen in Nederland ziet Troostwijk Veilingen waar het goed en slecht gaat in de markt. Maar vooral: in welke takken zijn ondernemers nog bereid te investeren? NRC kreeg via het veilinghuis inzicht in Nederland in crisisstand. Met een verrassende conclusie: ondernemers durven volop te investeren.

Ook particulieren komen de geveilde spullen ophalen. Foto Dieuwertje Bravenboer

Extra opslagruimte regelen

Toen de coronacrisis vorig jaar uitbrak, bereidde Troostwijk zich voor op een golf aan faillissementen. Deze afdeling had juist wat rustiger jaren beleefd toen het Nederland economisch voor de wind ging, nu zou ze weer meer spullen kunnen gaan taxeren en verkopen voor banken en curatoren, zo was de verwachting. „Je gaat dan extra opslagruimte regelen. Mensen opleiden, zodat ze ook beveiligingstaken voor hun rekening kunnen nemen, want zo’n inboedel moet wel beheerd worden”, vertelt Arno Hendrikse, commercieel manager bij Troostwijk .

Maar het bleef vrijwel stil. De overheid stutte de economie met steunpakketten en voorkwam zo veel faillissementen – ook van bedrijven die onder normale omstandigheden waren omgevallen. Nooit had de organisatie het zo rustig op dit gebied als afgelopen kwartalen. Waar ze bij Troostwijk Nederland in 2019 nog 130 faillissementsveilingen hielden, waren dat er vorig jaar slechts 90. Landelijk noteerde statistiekbureau CBS dat jaar 2.703 faillissementen, tegenover 3.208 in 2019. Dat is fors minder dan rond de vorige crisis. Op het dieptepunt, in 2013, waren er maar liefst 8.376 faillissementen. Aan het begin van de crisis lag het aantal faillissementen toen overigens ook lager.

Wie kijkt naar de bedrijven waarvan Troostwijk de boedel de afgelopen twaalf maanden heeft geveild, ziet dat niet de zwaar geraakte horeca de lijst aanvoert, maar de metaalindustrie. Zelfs het aantal gestopte bedrijven in de landbouw – een moeilijke sector vanwege de stikstofcrisis, meststoffenregelingen en een gebrek aan opvolgers – nam af. Hendrikse: „Terwijl we normaal in januari echt een piek zien in de landbouwveilingen. Het is echt bijzonder.”

Sterker nog: de investeringsbereidheid van ondernemers blijkt juist groot. De prijzen van goederen die uit de boedel verkocht werden, lagen in 2020 5 procent hoger dan het jaar ervoor. Hendrikse: „Dit jaar trekken we die lijn door. In het eerste kwartaal van 2021 groeide de hameromzet met 20 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020.”

Professionele keukenapparatuur als koffiemachines, „te duur en te groot voor particulieren”, gaat bijvoorbeeld voor fors wat geld van de hand. Troostwijk weet niet altijd wie de koper is, maar vermoedt dat het vaak horeca-ondernemers zijn. Hendrikse: „In januari van dit jaar zou ik mijn geld echt niet op de horeca hebben gezet. Je vraagt je af wie er nu gaat investeren in zijn zaak. Maar prijzen in deze sector schieten omhoog. Bracht een gemiddelde horecaveiling vorig jaar rond de 40.000 euro op, nu is dat bij eenzelfde veiling al 70.000 tot 80.000 euro.”

Zelfs horeca en evenementensector durven weer vooruit te kijken

Het veilinghuis is niet afhankelijk van alleen dit soort veilingen, benadrukt Hendrikse. Maakten faillissementsveilingen tot tien jaar terug nog 90 procent uit van de omzet, in 2020 was dat nog maar 8 procent van de 110 miljoen euro omzet. Troostwijk verkoopt bijvoorbeeld ook inventarissen van bedrijven die gaan fuseren. Daarnaast bieden ondernemers die wel blijven bestaan producten uit hun assortiment aan via de veilingsite. Op elk gekocht item betaalt de koper commissie aan Troostwijk. Bij het bedrijf werken negentig mensen.

Foto Dieuwertje Bravenboer

Koopjes

Dat ze zelfs in de horeca en evenementensector weer vooruit durven kijken, blijkt ook tijdens de veiling van de spullen van Servé. Op de ophaaldag, 28 april, is het een komen en gaan van ondernemers. Ze bestaan, anders dan ze zelf vreesden, nog altijd.

„We waren een goede klant van Servé”, vertelt Jan Joost Luitse, mede-eigenaar van cateraar Food Jazz & DJ’s, terwijl hij een bordenrek naar buiten rijdt. „Nieuw betaal je er toch 1.000 euro voor, hier kan ik ’m mooi voor 200 euro meenemen.”

Luitse overleefde via steunpakketen van de overheid en door tijdelijk om te schakelen naar een nieuwe dienst: lunchboxen voor thuis. „En we hadden nog wel wat reserves. Die bieden nu ruimte om te investeren. In oktober verwacht ik dat we weer los kunnen gaan.”

Fabian Broers van FAJÉ Catering & Events heeft al acht keer meegeboden op Servé-spullen, die in delen worden geveild. „Soepkommen, bestek, glazen. Waar ga je het straks anders vandaan halen? En met twee keer verhuren heb je het er alweer uit.” Wanneer het dan weer zover is? „Ik hoop dat het voor de zomer weer gaat lopen en we dan een goed najaar kunnen hebben.”

Troostwijk-manager Hendrikse schrijft de oplopende prijzen onder meer toe aan de grote hoeveelheid geld in de markt, op zoek naar een bestemming. „Vermogende particulieren die geld uitlenen aan ondernemers. Ze willen vanwege de negatieve rente hun geld niet zomaar bij de bank stallen en kunnen nog een paar procentjes pakken op bedrijfsleningen.”

Het zijn volgens hem niet alleen kleine koopjes die op de veilingen van de hand gaan. Ondernemers die op zoek zijn naar grote kapitaalintensieve machines, lopen volgens Hendrikse bij fabrikanten momenteel tegen lange wachttijden aan. „Als je een nieuwe broodbakmachine koopt, bijvoorbeeld, kun je bij een grote leverancier in Italië zomaar anderhalf jaar wachten op levering.”

Dus wenden ondernemers zich vaker tot een veilinghuis. „Dat soort grote tweedehandsmachines wint aan populariteit. Niet voldoende kunnen produceren wanneer de vraag aantrekt, kost ook gewoon geld.”

Foto Dieuwertje Bravenboer

Alsnog een faillissementsgolf

Of er straks alsnog een hausse aan faillissementen komt, zoals steeds wordt voorspeld? Bij Troostwijk rekenen ze er niet meer op. „Wij hebben veel contact met de afdeling bijzonder beheer bij banken, waar de probleemgevallen terechtkomen. Zelfs daar zijn ze alweer aan het afschalen.”

Ook bedrijven die normaal wel bij Troostwijk zouden uitkomen, blijven nu overeind. Hendrikse: „Die NOW-regeling [voor loonsteun] heeft veel bedrijven, ook ongezonde, laten overleven. Er gaan echt nog wel partijen omvallen, maar of het zo erg wordt als voorspeld? Ik waag het te betwijfelen.”

Dat geldt ook voor ondernemer Hans Vermeij van evenementenverhuurbedrijf Hans Verhuurt. Hij rijdt net een oventje naar zijn bus dat hij op de veiling in Hilversum heeft gekocht: „220 euro, normaal kosten die dingen tussen de 800 en 1.100 euro.” De eerste offertes beginnen alweer te komen, vertelt hij. „Voor in december. Kerstmarkten. Weliswaar onder voorbehoud, maar organisatoren willen het al wel vastgelegd hebben. Daarom denk ik: je kunt maar beter alvast investeren. Ook nu is stilstand nog altijd achteruitgang, hè.”