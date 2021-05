NOS en NPO eisen dat Tarik Z. alsnog vervolgd wordt voor intimiderende video

De NOS en NPO eisen dat het Openbaar Ministerie journaalkaper Tarik Z. alsnog gaat vervolgen voor een filmpje dat hij in februari op sociale media verspreidde, meldt de NOS vrijdag. In dat filmpje zei Z., die in 2015 onder dreiging van geweld het NOS Journaal wilde overnemen, dat mensen nog steeds voor de gek worden gehouden door de NOS en de publieke omroep en dat hij daarom „terug” is.

Volgens het OM zijn die uitspraken niet strafbaar en mag Tarik Z. zijn mening uitdragen. Maar de NOS en NPO stellen dat hij in het filmpje zinspeelt op het herhalen van zijn daad en daarmee omroepmedewerkers intimideert en bedreigt. Ze eisen in een zogeheten artikel 12-procedure dat het gerechtshof Arnhem het besluit van het OM terugdraait.

Hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws zei in februari, toen de NOS aangifte deed, dat het filmpje nare herinneringen opriep. „Hij grijpt terug op zijn geschiedenis met ons. Iedereen ziet hem weer op de redactie staan, terwijl wij in de sneeuw stonden omdat we als de sodemieter naar buiten moesten.” Ook vinden de NOS en de NPO dat de video past in de trend van toenemende agressie tegen journalisten en dat die trend moet worden gestopt.

In het filmpje dat hij in februari op Instagram plaatste, sprak Tarik Z. in donker pak en met vervormde stem over zijn gijzelingsactie uit 2015 en zei hij dat de NOS nog altijd een spreekbuis is voor hogere machthebbers.

Z. gijzelde zes jaar geleden een beveiliger van het NOS-gebouw op het Mediapark in Hilversum met wat later een neppistool bleek te zijn. Ook dreigde hij explosieven tot ontploffing te brengen als hij geen zendtijd zou krijgen. Hij kreeg daar veertig maanden celstraf voor opgelegd, waarvan 24 voorwaardelijk.