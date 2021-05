Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk scoort laag in onderzoek lhbti-inclusie

In een ranglijst van lhbti-vriendelijkheid van 46 katholieke, protestantse en oosters-orthodoxe kerken, staat de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk op de dertigste plaats. De Protestantse Kerk Nederland scoort een stuk hoger en staat op plaats vijf in de rangorde. De lijst, die op vrijdag werd gepresenteerd, is gemaakt op basis van onderzoek van de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam (PThU) naar religieuze organisaties in 33 Europese landen. De PThU

De wetenschappers werken met een puntensysteem. Als een kerk „legale documenten” heeft waarin „lhbti-identiteiten op een niet-negatieve manier genoemd worden”, krijgt die kerk een punt. Hoe minder punten, hoe lager de kerk verschijnt op de ranglijst. De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland scoort vooral laag onder het kopje kerkelijke praktijken: de onderzoekers zien dat vrouwen en openlijk homoseksuele mensen weinig hoge functies binnen de kerk bekleden en dat ze ook niet worden betrokken in het schrijven van antidiscriminatiebeleid. Bij de Nederlandse Protestantse kerk is dat volgens het onderzoek anders.

De Protestantse Metropolitan Community Church van Finland en de Protestantse nationale kerk van Zweden staan bovenaan de ranglijst. De Rooms-Katholieke kerk van Duitsland scoort van de andere Europese kerken van die denominatie het hoogst en staat op de tiende plek. Over het algemeen scoren oosters-orthodoxe kerken in Europa lager dan Rooms-Katholieke kerken. De ranglijst komt kort na een uitspraak over homoseksualiteit van het Vaticaan in maart. In een formele verklaring stelde de Katholieke kerk dat ze geen zegen geeft aan homoseksuele relaties. Die relaties zouden „een zonde” zijn en „God kan zonde niet zegenen”. De verklaring werd goedgekeurd door paus Franciscus, die gewoonlijk juist een progressieve houding heeft tegenover de lhbti-beweging.

Voor de Nederlandse katholieke kerk is het nog te vroeg om op het onderzoek te reageren, zegt een woordvoerder. Eerst gaan ze zich erin verdiepen. Dat kan even duren - „mogelijk moeten de zeven bisdommen bij elkaar komen om het onderwerp te agenderen”.