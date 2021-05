‘Meisjes in Nederland kunnen doen wat ze willen’

Jibek Akimbaeva (27) kwam bijna vijf jaar geleden uit Bisjkek, Kirgizië, naar Nederland voor een master internationale handel en investeringsrecht. Daarna zou ze weer naar huis gaan.

‘Nederlanders vragen altijd waar ik vandaan kom. En dan zeggen ze dat ze nog nóóit iemand uit Kirgizië hadden gesproken. Mijn vriend zei: ‘Serieus, waar kom je echt vandaan?’

„Kazachstan kennen de meeste Nederlanders nog wel, Kirgizië niet. Het is een bergachtig Centraal-Aziatisch land, een voormalige Sovjetrepubliek. Ik ben opgegroeid in Osh, een stadje in het zuiden, traditioneel en religieus. Later zijn we naar Bisjkek verhuisd, de hoofdstad. Mijn vader werkt voor een internationale organisatie. Mijn moeder is rechter, net als mijn opa. Mijn plan was om in hun voetsporen te treden. In 2016 ben ik naar Maastricht gegaan voor een master investeringsrecht. Daarna zou ik teruggaan, maar ik kreeg een mooie baan aangeboden in Amsterdam.

„Bij de eerste contractverlenging heb ik getwijfeld. Mijn ouders zeiden: als het voor nog één jaar is: doen. Goed voor je ervaring, voor je kennis. Vervolgens kreeg ik een contract voor onbepaalde tijd. Ik ontmoette mijn vriend, het werd serieus. Tóen begon ik te denken: zie ik mezelf buiten mijn land wonen? Misschien wel voor lange tijd? Dat vond ik eerst een heel moeilijk idee.

„Nu voelt het goed. Ik accepteer het zoals het is. Ik kan altijd op bezoek gaan in Kirgizië. Het is niet gezegd dat we altijd in Nederland blijven. Als zich goede mogelijkheden voordoen in een ander land, gaan we misschien daarheen.

‘In Kirgizië hebben we grote families. Ik heb twee zussen en een broer en heel veel neven en nichten die ik ook broers en zussen noem. Ik mis erg de familiebijeenkomsten met veel eten, gelach en gepraat. Een maand geleden ben ik terug geweest om mijn vriend voor te stellen. Mijn vader zei: ik regel een klein samenzijn met alleen naaste familie. Daar waren 37 mensen.

Ik heb geleerd: je kunt plannen wat je wilt, het kan anders lopen

„Mijn cultuur is gastvrij. Als je in iemands huis komt zal diegene altijd iets te eten op tafel zetten. De keuken is verrukkelijk, met heel veel vlees. De cultuur is ook conservatief, het is niet gebruikelijk om samen te wonen zonder getrouwd te zijn. Mensen van mijn leeftijd zijn meestal al getrouwd, mijn vrienden hebben al twee of drie kinderen. Gearrangeerde huwelijken komen voor, en er is ook de traditie van het schaken van bruiden, waarbij mannen een vrouw ontvoeren en haar trouwen. Officieel is het verboden maar het komt nog veel voor. Vrouwen in mijn land vechten niet voor gelijke posities en gelijke lonen, maar vrouwen in de steden eisen wel dat ze zelf mogen kiezen met wie ze trouwen.

„Meisjes in Nederland hebben meer vrijheid. Ze kunnen doen wat ze willen, er zijn geen strenge regels. Ik moest daaraan wennen. Het kostte wat tijd voor ik besefte: ik ben vrij en onafhankelijk. Later ging ik ervan genieten om naar concerten en festivals te gaan, reisjes te maken.

„Mijn vriend kwam ik tegen op een salsafeestje. Dat hij niet islamitisch is, is voor mijn familie geen probleem. Wel konden we daardoor vorige maand in Kirgizië niet de religieuze zegen voor toekomstige echtparen krijgen. Ik geloof dat mijn oma dat wel spijtig vond. Ze zei: ‘vergeet je eigen godsdienst niet’.

„Kirgizië is economisch nog niet zo ontwikkeld. Het land heeft schulden, er is corruptie. Het is volgens mij wel een van de meest democratische landen van Centraal-Azië. We hebben al drie revoluties gehad, in 2005, 2010 en oktober 2020. In 2010 verliep het slecht en zijn er ongeveer tachtig mensen om het leven gekomen. Ik ben voor vreedzame machtsoverdracht. Elke revolutie zet het land op achterstand. Mensen gaan niet naar hun werk, bedrijven sluiten. Het is geen goede oplossing.

‘Conservatieve mensen in Kirgizië houden niet van Europa. Ze vinden het te democratisch en keuren de lhbt-gemeenschap af. Die is er in Kirgizië ook, maar kan zich niet uitspreken. Europa ziet Kirgizië als een minder ontwikkeld land, wat betreft gezondheidzorg bijvoorbeeld. Maar mensen uit Kirgizië die ik hier ken klagen altijd over de zorg in Nederland. In Kirgizië kun je met wat dan ook naar de dokter en krijg je een serieuze behandeling. Hier hoor ik: ‘je krijgt alleen maar paracetamol’.

„Kirgizië heeft niet één ding waarmee het in de hele wereld beroemd is, daardoor kennen mensen het niet. Maar ik geloof dat mijn land deze zware tijden zal doorstaan en meer ontwikkeld en bekend zal worden.

„Het was een weloverwogen beslissing om niet terug te gaan. Niet gewoon: ik ben verliefd dus ik blijf. Ik heb goed nagedacht over mijn plannen, mijn doelen. Nog steeds wil ik een bijdrage leveren aan mijn land. Misschien financieel, in de toekomst, als het land stabieler is. Ik heb ook kennis die ik kan delen, bijvoorbeeld over investeringsrecht.

„Maar ik heb geleerd: je kunt plannen wat je wilt, het kan anders lopen. Dus we zullen zien.”

