Komt er een sociaal Europa? Sommige lidstaten bepalen liever zélf hoe sociaal ze zijn

Er waart weer een spook rond – maar of het ook Europa in beweging zet is nog afwachten. Onder vooraanstaande economen is de consensus de afgelopen tijd in elk geval al flink veranderd: overal klinkt opeens de roep om een grotere rol voor de staat, hogere minimumlonen en betere sociale voorzieningen. Maar terwijl de VS steeds ‘Europeser’ lijkt te worden – president Joe Biden toont een voor Amerikanen ongekend sociaal gezicht – worstelen Europese landen met de vraag: moet ook Europa haar sociale ambities aanscherpen?

Dit weekend vindt in de Portugese stad Porto daarover een speciale Europese topontmoeting plaats, en als het aan gastheer en premier António Costa ligt is het antwoord een volmondig ja. Anderen zijn sceptischer, en zien in de afmelding van premier Mark Rutte (officieel vanwege de coronasituatie in Nederland) een illustratie van hoe weinig sommige landen met dit thema op hebben.

Aan uiterlijk vertoon geen gebrek. Het is er Portugal alles aan gelegen om er dit weekend een gelikte show van te maken. Het statige stadspaleis Alfândega do Porto aan de Douro, de rivier die stroomt door de elegante kustplaats, is omgebouwd tot conferentiecentrum. Verderop, in voorstad Matosinhos, zijn de Europese socialisten bijeen in een Cruise Terminal. En in Palácio de Cristal worden de stoelen alvast klaargezet voor de regeringsleiders.

De bijeenkomst moet het pronkstuk worden van het EU-voorzitterschap dat Portugal dit halfjaar bekleedt. Costa wil de wereld laten zien waar extra investeringen in ‘gezamenlijk sociaal EU-beleid’ toe kunnen leiden. Portugal klom de laatste tien jaar uit een diep dal, mede dankzij EU-noodfondsmiljarden. Ook zonder snoeiharde bezuinigingen slaagde het land erin economische groei aan te jagen.

Het onderstreept de boodschap die Costa en andere Zuid-Europese landen willen verkondigen : een steviger sociaal fundament onder Europa is broodnodig. Het is, in de woorden van de Portugese premier „het beste vaccin tegen ongelijkheid, angst en populisme.”

Nieuwe sociale pijler

De oproep is niet nieuw. De kredietcrisis sloeg de afgelopen tien jaar diepe wonden en voedde met name in Zuid-Europa scepsis en rancune, over een Europa dat zich louter bekommerde om bezuinigingen en banken redden. Een nieuwe ‘sociale pijler’ moest daarop vier jaar geleden al een antwoord bieden: een lijst mooie principes waarnaar de EU zei te streven, zoals een adequaat minimumloon, gelijke kansen en bescherming bij ontslag.

Achter mooie woorden wil iedereen zich wel scharen. Maar als het gaat om harde afspraken of zelfs Europese wetgeving op sociaal terrein, is er vooral veel onenigheid en verzet. Al in 2017 stond een fikse groep landen, Nederland voorop, argwanend tegenover Brusselse bemoeienis met sociaal beleid. En ook in de aanloop naar ‘Porto’ benadrukte een elftal landen, waaronder Nederland, in een gezamenlijk stuk nog eens dat sociaal beleid allereerst een nátionale aangelegenheid is waar de EU niet over gaat.

In de kern valt daar weinig tegenin te brengen: volgens het Europees Verdrag heeft Brussel op sociaal terrein inderdaad weinig te zeggen. Maar, benadrukken voorstanders: ook ‘rijke’ landen hebben groot belang bij afspraken over betere lonen en sociale voorzieningen. Om een ‘gelijker speelveld’ te creëren waarin arbeidsmigratie minder aantrekkelijker wordt. En om uitbuiting tegen te gaan en ervoor te zorgen dat landen niet meer op lonen hoeven te concurreren. Bovendien, merken zowel EU-ambtenaren als diplomaten uit andere landen fijntjes op: zo goed staat de bovengemiddeld geflexibilisseerde arbeidsmarkt er in Nederland zelf ook niet voor.

Een steviger sociaal fundament is het beste vaccin tegen ongelijkheid, angst en populisme António Costa premier Portugal

Zonder dat er veel aandacht voor is, is in de Europese hoofdkwartieren de afgelopen tijd ook al gewerkt aan voorstellen voor meer sociaal beleid. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen pakte de sociale agenda in 2019 enthousiast op. Mede om het Europarlement voor haar kandidatuur te paaien, maar ook omdat het tij is gekeerd in vergelijking met de tijden van de ‘trojka’ (Commissie, IMF en Europese Centrale Bank) die tijdens de kredietcrisis landen als Griekenland, Spanje en Portugal het begrotingsmes op de keel zette. Dat bezuinigingscredo is vervangen door een waaier aan steunmaatregelen. Zelfs in Nederland en Duitsland wordt in verkiezingscampagnes door politici, van links tot rechts, nu opgeroepen tot een hoger minimumloon.

Maar betekent dat ook dat sociale afspraken Europees moeten worden vastgelegd, en er daarmee weer een stukje macht naar Brussel verschuift? Daartegen is het verzet in sommige delen van Europa nog altijd groot. Vooral ook in de Scandinavische lidstaten, die een sterke cultuur van collectieve arbeidsovereenkomsten kennen. Oost-Europese landen willen hun concurrentiepositie niet schaden.

Voorstanders zeggen juist dat nu de EU opnieuw in een diepe crisis zit, het belang van een socialer fundament onder Europa alleen maar is gegroeid. Europa heeft van zijn fouten geleerd, benadrukken zij: de wederopbouw na deze crisis zal sociaal zijn, of de EU riskeert wederom grote groepen burgers van zich te vervreemden. Om te voorkomen dat de scheefgroei binnen de Unie als gevolg van de nieuwe crisis doorzet, moeten juist ook sociale doelen beter vastgelegd worden.