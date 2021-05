Kappen met die barbecues

Toen Luis Suárez, kompaan van Lionel Messi, vorig jaar de zak kreeg bij FC Barcelona en uiteindelijk bij Atlético Madrid tekende, wist je van de dag die moest komen. Aanvankelijk zou die 21 november 2020 vallen. Dan zouden de tegen hun wil gescheiden Zuid-Amerikaanse broeders, als uit koloniën overgebrachte gladiatoren, tegenover elkaar komen te staan in de Liga van de kolonisator. In aanloop naar die dag waren tromgeroffel en violen in crescendo op de achtergrond te horen. Oké, echte gladiatoren werd de vrijheid afgenomen, ze bekochten verlies met hun leven en ontvingen niet de miljoenen die deze prinsjes krijgen, maar laat mij even. Muziek zwelt weer aan. Europees voetbal, de gewiekste pleegmoeder die twee broeders bij elkaar had gebracht, had ze ook weer gescheiden, nu moesten de latino’s het voor vermaak van de Spaanse kroon tegen elkaar opnemen. El Pistolero tegenover de Messias, de Kannibaal tegen de Vlo, gedragsproblemen tegen favoriete schoonzoon en aan de zijlijn de heks Eucalypta die Suárez de deur had gewezen, gespeeld door Ronald Koeman.

De confrontatie was aanstaande toen met de pandemie in volle bloei en lockdowns zover het oog reikte, dat stelletje strategen van de Uruguayaanse selectie met z’n allen naar een barbecue gingen. Wie daar geen Covid-19 ophaalde, kwam het brengen. Suárez testte positief en moest in quarantaine. De confrontatie op de Spaanse velden ging niet door. Het orkest kon naar huis. Atlético Madrid-Barcelona werd met Messi, maar zonder Suárez gespeeld. Atlético won 1-0.

De volgende mogelijkheid voor de shoot-out zou pas een half jaar later zijn: deze zaterdag in Camp Nou. En wat doet die Einstein van een Messi? Hij organiseert een barbecue. Maandag met het hele team van Barcelona bij hem thuis. Je zou bijna gaan denken dat ze het er freudiaans om doen: door positief te testen, de confrontatie vermijden.

„Geen barbecues meer!” riep ik naar het beeldscherm toen ik het nieuws hierover voorbij zag komen. „¡No más asados!” Ik raasde en tierde en eindigde op: „Die gozer is godbetert vegetariër!” Daar zijn in ieder geval al jaren geruchten over. Messi zou zelfs alle dierlijke producten mijden tijdens het wedstrijdseizoen. Dat het bij geruchten blijft is begrijpelijk, voor een latino is het lastig uit de kast komen als planteneter.

De Spaanse Liga is een onderzoek begonnen naar de Messibarbecue omdat daar mogelijk coronaregels zijn overtreden. In Spanje mogen niet meer dan zes mensen uit verschillende huishoudens op een nest aanwezig zijn en gezien de hoeveelheid SUV’s voor dat van Messi, werd die grens ruim overschreden. Toch is het geestig dat de Liga een dossier aanlegt voor een barbecue die werd gehouden bij een verdachte van herbivorisme. Voor de plantaardige beweging moet dat een opsteker zijn. Intussen is heel Barça getest en is niemand positief gebleken. Het lijkt erop dat het doorgaat, het kruisen van degens tussen d’Artagnan en Aramis – muziek zwelt weer aan, Romulus tegen Remus, Wonderwoman tegen Batgirl. Deze keer mag Eucalypta niet langs het veld staan, die heeft voor bijdehand doen tegen scheidsrechters een rode kaart gekregen en moet vanaf de tribunes toekijken.

Carolina Trujillo is schrijfster.