Martien Meiland roept al ‘énig’ voor hij goed en wel in beeld is

Chateau Meiland is verkocht en daarmee de gelijknamige serie ten einde. Daar leek het even op. Er is een koper voor het Franse kasteel dat de familie Meiland verbouwde tot bed & breakfast, maar waar de familie snel van af wilde toen er ook echt gasten bleken te komen. Vader Martien, moeder Erica, dochters Montana en Maxime keerden terug naar Nederland.

In de slotaflevering van het vijfde seizoen Chateau Meiland (SBS6), afgelopen maandag op televisie, gaat de familie voor de laatste keer naar hun Franse huis voor een afscheidsweekend met familie en vrienden. Het huis moet aan kant voor de officiële overdracht bij de notaris, dus dat betekent nettoyer en travailler, ook al schijnt de soleil . Ze wijnen voor de laatste keer op het kasteelterras, kieperen de dag erop achttien wijnflessen de glasbak in en dat was dat. Mooi niet dus. De koper laat het op het allerlaatste moment afweten. Alles ligt weer open. Hoe dat afloopt, zien we in het volgende seizoen van de realityserie na de zomer. Even geen Meilandjes meer.

Maar drie dagen later, op donderdagavond, op SBS6: een nieuw programma, mét de zusjes Meiland. De alchemisten van Talpa zijn aan het mengen geslagen en kwamen met dit allegaartje van Weer verliefd op je huis, Vier handen op één buik, en Paleis voor een prikkie. Maxime en Montana Meiland schieten gezinnen te hulp die een baby verwachten, maar de babykamer nog niet op orde hebben. In de eerste aflevering zijn Lisanne en Ricardo in afwachting van een meisjestweeling, een zwangerschap waar ze nooit op hadden gerekend, aangezien Lisanne nog nauwelijks hersteld is van borstkanker.

„Nee, echt, het gaat helemaal mis.” En dan moet de horde van het traphekje nog genomen worden.

Volgens het vaste stramien van hulp- en klusprogramma’s vertrekt het gezin met zoontje naar elders, waarna de klussende zussen aan de slag kunnen. Na een paar dagen is er dan altijd een onthulmoment waarbij het gezin thuiskomt en „natte, bolle ogen” krijgt bij de aanblik van al het moois. In het programma komt er een klassiek Meiland-element bij: elke handeling gaat doorlopend gepaard met kabaal en consternatie. De deur openmaken – gewoon een slot met een sleutel: „O, het lukt niet. Nee, het gaat niet. Nee, echt, het gaat helemaal mis.” En dan moet de horde van het traphekje nog genomen worden. Alles is erreg, vréselijk of goehoed. Lukt iets niet of zit het tegen, dan is er minstens een het „helemaal zat” of er „helemaal klaar mee”. 1,2 miljoen kijkers vinden hun klaagzang heel vermakelijk, ik vind het zenuwslopend.

Maar, het moet gezegd, tussen alle herrie door doen de zusjes echt hun best er wat moois van te maken. Ze transformeren álle slaapkamers; het ouderlijk bed krijgt een megaklamboe, voor de kamer van het oudste kind zagen ze de voorkant van een echte auto af en hangen die boven zijn ledikant. In de babykamer komt een muurschildering (een roze eenhoorn), en de twee bedjes van de meisjestweeling krijgen een omlijsting van kantelen. „Prinsessen in een kasteel.” „Een rêve.”

Als de babykamer klaar is, staat er nog één ding te gebeuren: facetimen met vader Martien. Hij roept al ‘énig’ voor hij goed en wel in beeld is, bekijkt het werk van zijn dochters en doopt het tot ‘petit chateau’. Voilá, de titel van de nieuwste Meiland-serie, tot de zomer op de buis.

Rinskje Koelewijn vervangt Arjen Fortuin t/m 7 mei.