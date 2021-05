Herdenken is iets anders dan waarschuwen

Ik had willen vertellen over de lotgevallen van mijn familie bij de dodenherdenking op de Apollolaan in Amsterdam. Ooit nam mijn grootmoeder ons mee naar die herdenking en stonden we daar als kinderen in een onbegrepen stilte. Pas later wist ik naar wie haar gedachten uitgingen: haar man die ze in de oorlog verloor door een hersentumor. Hij droeg een familiegeschiedenis met zich mee die beide buurlanden verbond.

Maar dit jaar ging de samenkomst bij het monument op de Apollolaan niet door. Het zal moeten wachten tot volgend jaar voor ik er over mijn familie zal vertellen. Die geschiedenis is nooit ver weg, al was het maar door de ervaringen van mijn grootvader Herman Wolf, die uit Keulen naar Amsterdam was geëmigreerd. Hij sprak zich al vroeg tegen Hitler uit in een land dat tegen elke prijs neutraal wilde blijven.

Het leek me dat herdenken voorbij de zwart-wit beelden van dader en slachtoffer zou moeten reiken. Ook in Wolfs liefde voor de literatuur en de filosofie van zijn land van herkomst zag ik een aanleiding om op een andere manier na te denken over de verschrikkingen van de oorlogsjaren. Vijftig jaar na de oorlog was de tijd wel gekomen om Duitsers te betrekken bij de herdenkingen.

Ik was geraakt door het werk van de schrijver Martin Walser. Vooral door zijn roman Die Verteidigung der Kindheit (1991), waarin hij het bombardement op Dresden beschrijft vanuit het perspectief van een jongetje, Alfred Dorn, dat alles kwijtraakt en de rest van zijn leven zal besteden aan de hopeloze zoektocht naar wat hij in die nacht van 13 op 14 februari 1945 verloor. Het was een moedig boek toen er nog weinig woorden waren voor Duitse slachtoffers.

Hij schrijft over de zoektocht van Alfred: „Er was geen troost. Geen verdeling van de pijn. Geen betekenis. Sinds de aanval van negen jaar geleden. De schok drong pas tot hem door toen hij de oude straten probeerde terug te vinden. Hij voelde zich in de steek gelaten. Geen enkel verlies maakt zo duidelijk wat verlies is als verlies van het verleden. Misschien ontstaat zo eenzaamheid.”

In de jaren negentig vielen pleidooien om tijdens deze beladen dagen Duitse stemmen te laten klinken nog op een onvruchtbare bodem. Daarom was de behoedzame toespraak van Angela Merkel op Bevrijdingsdag een mooi moment. Ze zei dankbaar te zijn dat er vertrouwen is gegroeid tussen de buurlanden en benadrukte dat de oorlogsmisdaden die namens haar land zijn begaan nooit verjaren.

Herdenken is stilstaan en niet vooruitlopen. Stilstaan bij wat de ene mens de andere kan aandoen. De verhalen van de slachtoffers en nabestaanden laten spreken. Herdenken is teruggaan in de tijd en dicht bij de doden blijven. Ze niet willen vergeten. En ze niet betrekken bij een polemiek die de hunne nooit kan zijn. Herdenken is iets anders dan waarschuwen.

De aandrang is groot om de herinnering dienstbaar te maken aan de strijd tegen hedendaagse discriminatie, tegen de bio-industrie of tegen de ‘coronadictatuur’. Ik heb ook wel eens de oorlog erbij gehaald om iets over onze tijd te zeggen, maar eigenlijk spreekt uit zulke verwijzingen een onwil om te herdenken. Het verleden verliest aan waarde als de actualiteit zich opdringt.

Wanneer we ons richten op dat verleden: waarom zouden tijdens herdenkingen de lotgevallen van Duitse burgers onbesproken blijven? We kunnen ons laten inspireren door Het stenen bruidsbed van Harry Mulisch. Die roman uit 1959 draait ook om het bombardement op Dresden, maar dan vanuit het gezichtspunt van Norman Corinth, bemanningslid van een bommenwerper. Hij worstelt met de rechtvaardiging van vergelding, waarbij naar schatting 25.000 mensen in een vuurzee omkwamen.

Zulke overwegingen had ik graag gedeeld met de aanwezigen op de Apollolaan. Daar kan ik nog tot volgend jaar over nadenken. Ik wil bij die gelegenheid de weg teruglopen die mijn grootouders en ouders zijn gegaan. Iets zeggen over hun ervaringen in de jaren dat Nederland zich afzijdig opstelde tegenover Hitler. En over latere ervaringen in de oorlog die hun leven heeft ontwricht.

Misschien mag ik bij dat monument een paar zinnen van Herman Wolf in herinnering roepen. Ook hij begreep wat eenzaamheid is: „De humanist moge voor velen een al te zachtzinnige en passieve, kleurloze toeschouwer lijken – voor de dieper schouwende is ’t duidelijk dat de humanist een veel moeilijker bestaan heeft dan de volgeling van één bepaalde klasse, sekte of partij.”

Paul Scheffer schreef Alles doet mee aan de werkelijkheid. Herman Wolf 1893 – 1942 (De Bezige Bij, 2013)