Guantánamo Bay is een bejaardengevangenis geworden

Af en toe bevriest het beeld. Dan kun je proberen iets af te lezen op het gezicht van Abdu Ali al Haji Sharqawi. Maar wat valt er helemaal te zien van de gevangene die zestien jaar en zeven maanden geleden werd opgesloten in de terroristengevangenis Guantánamo Bay op de Amerikaanse militaire basis op Cuba? Zijn lichaam is verborgen onder een wijde, witte bloes, zijn benen onder de tafel. Tussen de grote witte monddoek en de even witte muts gaan zijn bruine ogen schuil achter een bril met zwaar montuur. Zijn haren zijn nog altijd zwart (hij is 46 jaar), evenals de baard die onder zijn mondkapje uitkomt.

De ventilator draait weer. Sharqawi verschuift iets over het tafelblad.

Gevangene ISN 1457 heeft besloten bij de periodieke herziening van zijn detentie met hernieuwde kracht zijn vrijlating te bepleiten. Hij had het begin 2018 opgegeven, tijdens de ambtstermijn van Donald Trump, zei Sharqawi’s ‘persoonlijke vertegenwoordiger’ afgelopen maandag in de zitting van de herzieningsraad. Onder Trump werden gedetineerden niet meer uitgezet naar andere landen, zoals onder Obama gebeurde. Zijn advocaat zag destijds „wanhoop tot zelfmutilatie aan toe” bij zijn cliënt. Maar met Joe Biden als president ziet Sharqawi weer heil in het adresseren van de raad. Hij „gaf van optimisme blijk”, zei de persoonlijke vertegenwoordiger, een bij decreet van 7 maart 2011 aan elke gevangene in Guantánamo Bay toegevoegde militair die bijstand verleent tijdens de procedure van de herzieningsraad.

Met Joe Biden ziet Sharqawi weer kans op vrijlating

De in Jemen geboren Sharqawi is niet de enige in Gitmo, zoals het gevangenenkamp wordt genoemd, die hoop put uit het aantreden van Joe Biden. Advocaten van nog ten minste twee andere gevangenen hebben aanvullende argumenten voor de zaak van hun cliënten naar de rechtbank gestuurd. Kern van hun argumentatie: nu Biden heeft besloten de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan te beëindigen, is het beroep op een oorlogssituatie om deze mannen gevangen te houden niet langer valide.

Tegenover The New York Times leek een woordvoerder van het ministerie van Defensie dat woensdag te weerspreken. Hij zag geen direct verband tussen de toekomst van het detentiecentrum – Biden heeft net als Obama beloofd het te sluiten – en de „missie” in Afghanistan. „Wij zullen altijd antiterreurcapaciteit in de regio houden”, zo citeerde de krant hem. „En we zullen altijd blijven toeslaan bij terreurdreiging in Afghanistan, zelfs als we geen soldaten ter plekke hebben.”

Niet vertrouwelijk

Op een scherm in kamer 2E984 van het Amerikaanse ministerie van Defensie in Arlington, Virginia, is te zien hoe Sharqawi klaar zit in de beklaagdenbank van de rechtszaal in het detentiecomplex op Guantánamo Bay. Rechts van hem zit een vertaler, links de persoonlijk vertegenwoordiger. Alle drie dragen een mondkapje, de vertegenwoordiger de alomtegenwoordige wit-blauwe van Chinees katoen, de tolk een medisch masker, N-95. Aan de tafel hangt een bordje waar op staat „unclassified”, niet vertrouwelijk.

In deze kamer op de eerste verdieping van de noordkant van het vijfhoekige ministerie – ruim 2.100 kilometer hemelsbreed van de gevangene vandaan – test majoor Arturo Nagy, op elke schouder een ster, de verbinding. Hij toetst een tiencijferig telefoonnummer in, zegt: „Hier is het Pentagon”, en daar klinkt uit de driehoekige luidspreker op tafel: „Wij horen u.” Die stem komt uit de ruimte waar de herzieningsraad zit, mogelijk in een andere kamer in het ministerie, mogelijk in een ander regeringsgebouw.

Even over negen uur ’s ochtends opent de voorzitter van de herzieningsraad de zitting. Hij blijft onzichtbaar, net als de vertegenwoordigers van de zes overheidsinstellingen die in de raad zitting hebben: de ministeries van Defensie, Justitie, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Veiligheid, en verder de defensiestaf en de directeur van de nationale inlichtingendiensten. Zij hebben vandaag uitgetrokken om te bepalen of Sharqawi „nog steeds een beduidende dreiging voor de Verenigde Staten” is, zegt de voorzitter, en of zijn detentie dus nog geboden is. Dat alleen is het onderwerp van deze zitting, zegt de voorzitter, „niet de wettigheid van uw detentie”.

De wettigheid van de detentie is van meet af aan de kern van het ongemak van Guantánamo Bay geweest. Het complex is in 2002 ingericht om gevangenen te huisvesten die waren opgepakt tijdens de ‘War on Terror’ na de aanslagen van 11 september 2001. De eerste jaren van hun detentie werd niemand aangeklaagd voor enig misdrijf. Zo zaten er aanvankelijk 780 mensen vast, zonder aanklacht, zonder kans zich te verdedigen. Ze waren krijgsgevangenen in een oorlog die geen einde kende.

Demonstranten bij het Witte Huis eisen sluiting Guantánamo Bay. Foto Erik S. Lesser/EPA

Onder de regering van Barack Obama (2009-2017) slaagden de Verenigde Staten erin 731 gedetineerden over te plaatsen naar andere landen. Soms was dat het land van herkomst van de gevangene, soms een derde land dat de president wilde helpen zijn verkiezingsbelofte na te komen en Guantánamo Bay te sluiten. Ook Nederland werd door de VS gevraagd enkele terrorismeverdachten op te nemen, maar een Kamermeerderheid van onder meer de toenmalige coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie wilde er niets van weten.

De afgelopen weken is de druk op president Biden, om zijn verkiezingsbelofte te houden en de gevangenis te sluiten, verder opgevoerd. Vorige maand ondertekenden één onafhankelijke en 23 Democratische Senatoren een brief waarin de gevangenis „een symbool voor wetteloosheid en mensenrechtenschending” werd genoemd. Deze week kwam er een brief bij van 83 (oud-)politici en wetenschappers uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Zij schreven dat de daadwerkelijke sluiting van Guantánamo Bay zou leiden tot versterking van de democratie en de mensenrechten, niet alleen in de VS maar op het hele Amerikaanse continent.

Negen gevangenen zijn in detentie gestorven. De overgebleven veertig zitten nu dus bijna even lang in Guantánamo als er Amerikaanse militairen zijn in Afghanistan. Sommigen waren al van middelbare leeftijd toen ze er terechtkwamen, anderen waren misschien betrekkelijk jong, maar de martelingen waaraan ze in ongenoemde gevangenissen buiten de VS en later in Guantánamo Bay werden onderworpen, en de hopeloosheid van hun detentie, hebben Gitmo de trekken van een bejaardenhuis gegeven.

Lees ook Zo ziet het leven in Guantánamo eruit

De oudste gevangene wordt dit jaar 74. Verschillende van hen lopen met een stok of een rollator. In 2019 berichtte The New York Times dat een gevangene een kunstknie zou krijgen, dat typische oudemensen-aandoeningen als pijnlijke gewrichten, hoge bloeddruk en cholesterol, diabetes en slaapapneu waren geconstateerd en dat de leiding nadacht over een verbouwing met voorzieningen als rolstoelhellingen bij deuren en grijpsteunen in cellen.

Kerstballen

Kamer 2E984 van het Pentagon is ook unclassified, staat op de deur. De blinden zijn omlaag en dichtgedraaid. Aan de muren hangen foto’s van militairen, bij plechtigheden, bij operaties en bij terugkomst in de armen van een familielid.

Drie toeschouwers nemen plaats aan de glanzend-bruine tafel in het midden: mensenrechtenprofessor George Edwards van de Universiteit van Indiana, de Nederlandse journalist en Kirsti Jespersen van Judicial Watch, een conservatieve organisatie die consequent WOB-procedures aanspant en rapporten schrijft over de vervolgens geopenbaarde stukken. Jespersen, die een multomap met zeker een dozijn potloden voor zich op tafel heeft gelegd, gaat naar elke zitting van de periodieke herzieningen en is even goed op de hoogte van de procedure als de hoogleraar, haar ideologische tegenvoeter.

Op een tafel aan de zijkant van de kamer liggen onze drie telefoons. Opnamen maken is verboden. Naast de tafel staat een karretje van gevlochten ijzer waar een paar kerstballen op liggen. Majoor Nagy vraagt of het geluid hard genoeg staat.

„Heeft de gedetineerde de verklaring van zijn persoonlijke vertegenwoordiger gezien”, klinkt de stem van een lid van de herzieningsraad. De tolk vertaalt de vraag, de vertegenwoordiger antwoordt in volzinnen die zo een halve minuut duren. De tolk vertaalt: „Yes sir.”

Volgens de Amerikaanse autoriteiten is Sharqawi een „carrière-jihadist”, zoals de stem uit de luidspreker hem noemt. Hij onderhield „nauwe banden met Osama bin Laden” en andere kopstukken van Al-Qaida. Hij voorzag leden van de terreurorganisatie van geld en regelde reizen. Hij hielp terroristen Jemen binnen voor een aanslag.

Op het scherm zien we Sharqawi af en toe een papier omslaan of iets op zijn tafel verschuiven. Zijn zware bril heeft hij verruild voor een leesbrilletje. Hij zal vandaag niets zeggen, maar dat is ook niet gebruikelijk, had hoogleraar George Edwards al gezegd voor dat de zitting werd geopend. „Het is de eerste keer dat ik ze een mondkapje zie dragen”, zegt hij, en hij komt hier bijna wekelijks.

In het jaar dat het detentiecomplex op de basis Guantánamo Bay werd ingericht, werd Sharqawi door Amerikaanse en Pakistaanse troepen opgepakt in de Pakistaanse stad Karachi. Daarna verdween hij van de radar, volgens mensenrechtenorganisaties werd hij gevangen gehouden in de geheime gevangenissen, de zogenoemde black sites, die geheime dienst CIA over de hele wereld had ingericht. Volgens een brief die Sharqawi naar buiten wist te brengen, heeft hij in Jordanië vastgezeten en is hij gemarteld met keiharde muziek en dreiging van verkrachting. Sinds september 2004 wordt hij vastgehouden in Guantánamo Bay.

Nooit getrouwd

De advocaat van Sharqawi is niet aanwezig bij de zitting. De twee hebben door de coronapandemie „een vol jaar geen persoonlijk contact gehad”, zo tekent de advocaat aan in een verklaring die de persoonlijke vertegenwoordiger voorleest. Hij weidt daarin uit over de wanhoop van zijn cliënt, die zichzelf heeft verwond in augustus 2019 en maart 2020, en die uitgeput is en over zelfdoding spreekt.

Lees ook Sinds zijn jeugd zat Omar op Gitmo, nu is hij vrij man

Sharqawi vormt geen dreiging meer voor de VS, verklaart zijn advocaat. „Hij is niet meer dezelfde persoon die hij als twintiger was.” Volgens de advocaat weet Sharqawi „dat oorlogen zinloos zijn”, is hij „nooit getrouwd geweest, maar wil hij het graag zijn”, en snapt hij dat hij niet kan terugkeren naar zijn vaderland Jemen en zijn familie daar. Zelfs als het land hem de terugreis zou toestaan: het verkeert nu in een gevaarlijke oorlog tussen rivaliserende groepen en Iran en Saoedi-Arabië die zich met de strijd bemoeien. „Hij zou het aanbod van een derde land accepteren.” In de gevangenis heeft Sharqawi wat Engels en computervaardigheden geleerd.

De halfjaarlijkse verschijning voor de herzieningsraad is één weg die mogelijk naar de vrijheid leidt. En het is af en toe voorgekomen dat het lukte, de laatste keer tijdens het presidentschap van Trump. In december werd een Jemeniet vrijgelaten die volgens de herzieningsraad niet langer een beduidende dreiging voor de VS was.

Sharwqawi is wanhopig, verwondde zichzelf en spreekt van zelfdoding

De andere weg is via een proces voor de militaire rechtbank, waarbij de gedaagde veel minder rechten heeft dan een ‘gewone verdachte’ voor een gewone rechtbank. Zo kan worden geweigerd een deel van het bewijs van de aanklager aan de verdachte voor te leggen. Desalniettemin zijn ook via deze weg terrorismeverdachten uit Guantánamo weggekomen.

De derde weg is dat een gevangene via de zogenoemde habeas corpus-procedure de onrechtmatigheid van zijn detentie aantoont. Mohamedou Ould Slahi, de Guantánamo-gevangene op wiens levensverhaal de pas uitgekomen speelfilm The Mauretanian is gebaseerd, probeerde zo vrij te komen. De procedure werd in beroep zo lang getraineerd, dat hij vrijkwam op gezag van de herzieningsraad.

George Edwards vertelt dat op 21 januari, de dag na het aantreden van Biden, tegen drie gevangenen plotseling, na jaren, alsnog een aanklacht is ingediend. Door een door Trump benoemde aanklager die nog in functie is. Dan maken ze nu dus eindelijk kans op serieuze berechting? „Net nu Biden Guantánamo wil sluiten? Net nu de oorlog wordt beëindigd? Nee, dit lijkt meer op pesterij, die juridische procedures duren tergend lang.”

Als de voorzitter van de herzieningsraad het niet-vertrouwelijke deel van de zitting sluit en de aanwezigen in de rechtszaal in Guantánamo vraagt te blijven zitten voor een kennelijk wel classified tweede deel, tikt Edwards op zijn horloge: 21 minuten en 40 seconden. „Je hebt geluk gehad”, zeggen de ervaren raadgangers in koor. „Vaak staan we binnen 4 minuten al weer buiten.”

Cuba Amerikaanse en Cubaanse troepen veroveren Cuba op de Spanjaarden. De Amerikanen vestigen een legerbasis op Guantánamo Bay. War on Terror Amerika reageert op de aanslagen van 11 september met de War on Terror. Op 7 oktober vallen Amerikaanse troepen Afghanistan binnen. Al-Qaida Een gedeelte van de basis Guantánamo Bay wordt ingericht om honderden gevangenen te herbergen, die worden verdacht van banden met Al-Qaida en de Taliban. Barack Obama Op 22 januari vraagt de dan nieuw gekozen president Barack Obama om sluiting van de gevangenis aan het einde van dat jaar. Gedetineerden moeten worden overgeplaatst naar andere landen of in vrijheid gesteld. Kans op sluiting klein In februari verklaart minister van Defensie Robert Gates dat de kans op sluiting klein is, het Congres houdt het tegen. 41 gevangenen over Wanneer het presidentschap van Barack Obama op 19 januari eindigt, zijn er 41 gevangenen over. Opvolger Donald Trump voerde campagne als voorstander van de gevangenis. Trump houdt gevangenis open Op 30 januari beveelt Trump per decreet dat de gevangenis open moet blijven. Hij wil er IS-strijders onderbrengen. Joe Biden Een woordvoerder van de pas verkozen Joe Biden geeft in februari aan dat de president de gevangenis vóór het einde van zijn presidentschap wil sluiten. In april dringen Democratische senatoren daar nog eens op aan. Afgelopen weekend pleitten Latijns-Amerikaanse (ex-) politici in een brief voor sluiting. Er zitten nog veertig mensen vast.