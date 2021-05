Florida en Texas scherpen kieswetten aan, briefstemmen wordt moeilijker

In de Amerikaanse staten Texas en Florida is ingestemd met een aanscherping van de kieswetten. Dat melden Amerikaanse media. Met name het stemmen per post wordt in de toekomst verder bemoeilijkt. Dit is omstreden, omdat dit in de regel Democratische kiezers treft in hun mogelijkheid een stem uit te brengen. Eerder werden in Georgia al vergelijkbare aanscherpingen van de kieswetten aangenomen.

Het in Texas aangenomen wetsvoorstel, dat uit de koker komt van de in het Huis oververtegenwoordigde Republikeinen, maakt het een misdrijf voor verkiezingsfunctionarissen om stembiljetten naar kiezers te sturen als zij deze niet zelf hebben aangevraagd. Daarnaast moeten Amerikanen die een stem voor een ander willen uitbrengen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, middels allerlei documenten aantonen dat diegene daadwerkelijk hulp nodig had.

De aanscherpingen volgen op de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden, waarbij het stemmen per post volgens veel Republikeinen, onder wie oud-president Donald Trump, frauduleus zou zijn verlopen. Daar zijn overigens geen aanwijzingen voor. De strengere wetten zouden tot een betrouwbaardere verkiezingsuitslag moeten leiden.

Kwetsbare kiezers

Er is ook kritiek op de wetswijzigingen, zowel vanuit Democratische als Republikeinse hoek. Onder anderen de Republikeinse afgevaardigde van Texas, Lyle Larson, vreest dat de aanscherpingen het stemmen moeilijker maken voor ouderen en kwetsbare kiezers. Ook de Republikeinse senator Jeff Brandes van Florida uit die zorgen. Democratische critici stellen dat de strengere wetten bedoeld zijn om Democratische kiezers van de stembus te weren.

Swing states Georgia en Florida spelen gewoonlijk een grote rol bij de uitslag van de presidentsverkiezingen. Aangezien Democratische kiezers relatief vaker dan Republikeinen per brief stemmen, zouden met name de Democraten door de nieuwe regels worden benadeeld.

Joe Biden is nu meer dan honderd dagen president: hij heeft zijn overwinning grotendeels te danken aan briefstemmen