Fed: val van hedgefonds Archegos toont risico’s voor het systeem

Het was als het blussen van vuur met olie. Toen de banken afgelopen maand de verliezen als gevolg van het Archegos-debacle probeerden te beperken, duwden ze elkaar steeds verder in de problemen. De paniekverkoop van aandelenpakketten leidde tot dalende prijzen en nog grotere verliezen.

Lees ook: Omstreden miljardair doet bank en beurs panikeren

Wat was er aan de hand? Archegos Capital Management is het ‘familiefonds’ van de Amerikaans-Koreaanse miljardair Bill Hwang. De investeerder kocht afgelopen tijd voor ten minste 50 miljard dollar aan aandelen. Hij deed dat niet rechtstreeks maar via zakenbanken als Morgan Stanley, Credit Suisse en UBS. Die hielden de aandelen in beheer, en betaalden het daarop behaalde rendement aan Archegos.

Deze week lekte uit dat hedgefonds Archegos op het punt staat om faillissement aan te vragen. Verschillende zakenbanken zouden daardoor weinig terugzien van de tientallen miljarden die ze beschikbaar hebben gesteld.

Keerzijde was dat Hwang de banken bij dalende koersen ook moest compenseren voor de verliezen. Toen dat eind maart het geval was, gaf Archegos niet thuis. Hwang bleek geen geld opzij te kunnen zetten. In reactie daarop verkochten de banken hun aandelen, waardoor prijzen weer verder daalden. Banken die snel handelden, zoals Deutsche Bank en Goldman Sachs konden hun verliezen enigszins beperken, schreef The Wall Street Journal. Andere reageerden trager en kregen de rekening gepresenteerd.

Lees ook: Verliezen bij grote zakenbanken lopen op door het omvallen van Archegos

Onder de streep resteerde voor de zakenbanken een gecombineerd verlies van meer dan 10 miljard dollar (8,3 miljard euro). Het Zwitserse Credit Suisse kreeg een strop van 5,5 miljard dollar te verwerken, de Japanse zakenbank Nomura ging voor 2,3 miljard dollar het schip in.

Deze week lekte via de Financial Times uit dat de banken een claim op Archegos voorbereiden om nog iets van hun verloren geld terug te halen. Ook willen ze weten of Hwang bewust informatie voor hen heeft achtergehouden.

De kans dat de claim van de banken succesvol zal zijn, lijkt klein: Archegos staat op het punt om surseance van betaling aan te vragen

De kans dat de claim succesvol zal zijn, lijkt overigens klein: Archegos staat op het punt surseance van betaling aan te vragen - een voorportaal van faillissement. Het zou een reactie zijn op de dreigende claim van de banken.

Bill Hwang (rechts) met zijn advocaat Lawrence Lustberg. Foto Emile Wamsteker/Bloomberg

Greensill en GameStop

Het debacle roept niet alleen vragen op over de rol van Hwang maar ook over die van de banken. Waarom stelden zij zoveel geld beschikbaar voor Archegos? Waren zij ook met de miljardair in zee gegaan als ze wisten dat hij dezelfde aandelen ook via deze constructie van andere banken afnam? „Als elk van de banken had geweten dat Archegos hetzelfde deed bij andere banken, had geen enkele bank dit geaccepteerd”, zei analist Andrew Beer van beleggingsfirma Dynamic Beta Investments eerder al tegen persbureau AFP.

De deconfiture van Archegos legt ook een kwetsbaarheid in het systeem bloot. De opkomst van alternatieve vormen van financiering brengt in toenemende mate risico’s met zich mee, mede omdat deze vormen met minder toezichtsregels te maken hebben.

Het familiefonds is aan een opmars bezig. Het totale kapitaal van deze fondsen, 6 biljard euro, overstijgt dat van private equity

Archegos onttrok zich vanwege de status van ‘familiefonds’ gedeeltelijk aan het toezicht. Die hebben niet met dezelfde verantwoordingsverplichting te maken als bijvoorbeeld banken. Familiefondsen zijn de laatste jaren aan een opmars bezig als alternatieve financieringsvorm. Accountant en consultant EY becijferde in een recent rapport dat er inmiddels ten minste 10.000 van dit soort fondsen bestaan. Hun gezamenlijke kapitaal van 6 biljard euro overstijgt de hoeveelheid aan private equity-geld in de markt.

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, waarschuwde donderdag in haar halfjaarlijkse stabiliteitsrapport voor de bedreigingen die dit soort financieringsvehikels vormen voor het financiële systeem.

Lees ook: De ‘tikkende tijdbom’ Greensill ontploft

Afgelopen maanden ging bijvoorbeeld ook de Greensill Bank failliet. Die verschafte werkkapitaal aan ondernemers. Financiering kwam via als beleggingen verpakte leningen. Greensill wentelde het risico van het eigen bedrijfsmodel af. Het hoefde niet al te veel geld te lenen om de rekeningen te betalen, maar kon er wel van profiteren door de winsten erop te pakken.

Een ander exces vormde de handel in zogeheten meme stocks. Dat zijn aandelen waarover online een hype is ontstaan, zoals de aandelen van videogameverkoper GameStop. Verschillende beleggers zetten in januari via hedgefondsen in op een koersdaling van de al enige tijd zieltogende winkelketen. Doordat gebruikers van een beleggersforum op sociaal medium Reddit bespraken dat ze massaal aandelen gingen kopen, schoot de koers echter omhoog. Met grote verliezen voor de hedgefondsbeleggers tot gevolg.

De Fed waarschuwde donderdag dat dit soort minder gereguleerde investeringsbronnen risico’s kunnen vormen voor het financiële systeem. Volgens de Fed is er te weinig zicht op de hefboomconstructies die hedgefondsen in hun strategieën hebben ingebouwd. Oftewel: wat is hun verdienmodel en hoe ver zijn zij bereid te gaan om een bepaald rendement te behalen?

De val van Archegos en meme stock-gate „laten zien hoe groot de kans is dat financiële instellingen die geen bank zijn, het financiële systeem met enorme verliezen opzadelen”, benadrukte Lael Brainard, voorzitter van het comité voor financiële stabiliteit van de Fed. Brainard pleit voor meer transparantie. Hedge- en familiefondsen moeten „gedetailleerder en frequenter” publiceren over hun beleggingen en achterliggende constructies.

Risicovoller beleggen

Het zijn overigens niet alleen de hedgefondsen die risicovoller beleggingsgedrag aanwakkeren, constateert de Fed. Ook het feit dat aandelenkoersen de afgelopen tijd wereldwijd stegen, moedigt risicovoller beleggingsgedrag aan. Zo piekte de Amerikaanse Dow Jones-index vrijdag op een nieuwe recordhoogte van ruim 34.500 punten. In Amsterdam opende de AEX-index voor het eerst boven de 717 punten.

Lees ook: Na elke hausse duiken er weer nieuwe schandalen op

Onder meer de hoeveelheid geld in de markt, op zoek naar een koper, jaagt de koersen aan. Aandelen vertegenwoordigen daardoor een waarde die volgens de Fed „hoog is in vergelijking met de winsten die behaald worden”. Onder die omstandigheden is „de bereidheid tot risico’s” onder beleggers „toegenomen”. Dat zou tot problemen kunnen leiden wanneer koersen als gevolg van economische ontwikkelingen instorten, aldus de Fed in het rapport.