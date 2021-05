Een legende die ons leert dat óók de buitenkant telt

De legende van de feniks neemt je mee op reis door een antieke wereld. Het verhaal is een hertaling van een oude Chinese volksvertelling die vergelijkbaar is met ‘Het lelijke eendje’. Een onopvallende vogel verandert in een prachtige met de moraal dat het de binnenkant is die telt en niet de buitenkant. Een gegeven waar mensen nu al zo lang mee worstelen dat je je af kunt vragen of deze les wel klopt en wat er nou eigenlijk zo erg is aan een uiterlijk dat het innerlijk overstemt.

De legende van de feniks roept in beeld een betoverende wereld op, verfijnd, gracieus, vol kleur, niet westers, avontuurlijk. Het jongetje Tuanzi zit op de bank met zijn hondje WangWang, maar met het slaan van de klok verandert de kamer in een bloemenzee en wordt de wereld van nu ingeruild voor die van de Ming Dynastie (1368-1644).

Slot om zijn nek

WangWang verandert in een rode draak en op zijn rug vliegt Tuanzi over steden, totdat hij op een dak wordt achtergelaten tussen de wensballonnen, lampionnen die in China worden opgelaten bij speciale gelegenheden. Tuanzi draagt nu ook niet meer zijn blauwe broek en hemdje, maar een rode buikband en een slot om zijn nek, wat volgens de traditionele Chinese cultuur een lang leven symboliseert. Het zijn dit soort details die het boek een enorme rijkdom meegeven en misschien wel meer een andere wereld oproepen dan de vertelling doet. Het is als een reis naar een ver buitenland, je kunt niet alles plaatsen en niet elk detail merk je op, maar je voelt je ondergedompeld in een nieuwe inspirerende wereld.

Yang Fan maakte het boek voor zijn zoontje en wilde belangrijke elementen uit de Chinese kunst en cultuur naar voren laten komen. We zien de poorten naar de Verboden Stad in China, de muurschilderingen uit de Magao-grotten in Dunhuang hebben model gestaan voor de bomen en wolken en de illustraties van de vogels herinneren aan oude Chinese textielkunst. Ook het gebruik van heldere kleuren, en dan vooral rood, groen en geel zoals we die kennen uit het imperialistische China geuit op porselein en stoffen zien we terug in de illustraties bij deze oude volksvertelling.

De klok en de bel

De vertelling zelf is simpel genoeg. Tuanzi komt erachter hoe de van oorsprong grauwe feniks zijn kleurrijke veren heeft gekregen. Na een bosbrand deelt de feniks zijn voedselvoorraad met andere vogels die de hele zomer niks anders gedaan hebben dan spelen en pronken. Uit dankbaarheid trekt elke vogel zijn mooiste veer uit en schenkt deze aan de feniks. In het boek zit een prachtige gedetailleerde uitvouwplaat die dit moment toont en je opslokt in het sprookje.

De tekst blijft helaas achter bij de illustraties. Het verhaal is vertaald, meer kun je er eigenlijk niet over zeggen. Er wordt niet gespeeld met ritme, er wordt geenszins fantasievol omgegaan met de taal. Het doet wat het moet doen: het vertelt wat er in het Chinees staat. Je kunt je afvragen of de tekst in beginne al niet goed was, want alles wat je op de illustraties ziet, wordt benoemd en uitgelegd.

De uitgeverij heeft de vertaling zelf op zich genomen en je moet je best doen om niet een ijverige redacteur achter Google Translate te zien zitten. ‘Ze maakten zo veel plezier. Tot plotseling de bel luidde.’ Met die bel wordt de klok bedoeld die slaat en die we letterlijk op de illustratie kunnen terugvinden. Door deze krakkemikkige woordkeuze denk je in eerste instantie dat iemand zich aan de voordeur meldt. Later wordt ook zonder terugdeinzen het woord ‘speelvogels’ ingezet voor de vogels die niet netjes als de feniks voedsel verzamelden, maar zich overgaven aan vertier en ijdeltuiterij. De rijke en gedetailleerde illustraties zorgen dat we deze zinnen negeren. Het leert ons de wijze les dat het soms nu eenmaal de buitenkant is die telt, want in De legende van de feniks prevaleert het uiterlijk.