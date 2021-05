Drie nachtelijke ontploffingen in Rotterdam, geen gewonden

In Rotterdam zijn in de nacht van donderdag op vrijdag drie explosies geweest, die allemaal binnen anderhalf uur van elkaar plaatsvonden. De politie vermoedt dat het om drie vuurwerkbommen ging. Er zijn geen gewonden gevallen, maar er is wel glasschade en schade aan de gevels en deuren. Dat meldt de Rotterdamse politie op Twitter.

De eerste ontploffing was om 01.25 uur in café The Hide Away in Rotterdam-Zuid, waar veel Feyenoordsupporters komen. De brandweer moest het plafond openbreken om de brand te blussen. De tweede bom ging af aan de Forelstraat in Hoogvliet om 01.50 uur, en de derde vond plaats om 03.00 uur in Schiebroek, het noorden van Rotterdam. De politie zoekt uit of de drie explosies vannacht iets met elkaar te maken hebben.

Eerder deze week, in de nacht van dinsdag op woensdag, was er ook al een explosie in een Feyenoordcafé in de wijk Lombardijen in Rotterdam-Zuid. Ook toen hield de politie rekening met een vuurwerkbom. Of de incidenten iets met elkaar te maken hebben is nog niet duidelijk. Dit weekend speelt Feyenoord in de Kuip tegen Ajax, dat afgelopen weekend kampioen werd van de Eredivisie. Of er een verband is tussen de explosies en de wedstrijd zoekt de politie uit.