Draai van Biden rond patenten dwingt Brussel in het defensief

Aan een onverwachte oplawaai uit Washington was Brussel de afgelopen vier jaar onder president Donald Trump wel gewend geraakt. Maar dat ook zijn opvolger Joe Biden in zijn eerste maanden met flink wat verrassingseieren komt, leidt in Europa nu alsnog tot ongemak.

In maart was het al een revolutionair plan voor internationale belastingheffing waarmee Biden Europa onverwacht links inhaalde. En deze week werd Brussel in het defensief gedrongen nadat de Verenigde Staten plotseling hadden laten weten open te staan voor het tijdelijk opschorten van patenten op coronavaccins.

Waar Trump choqueerde met onbeschoftheid en keihard egoïsme, passeert Biden Europa daar waar ze juist zelf leidend wil zijn. Verschillende EU-lidstaten dringen al jaren aan op internationale afspraken over een strenger belastingregime, terwijl landen als Luxemburg en Ierland zich bleven verschuilen achter de Amerikaanse tegenstand. Door Bidens draai steekt de hele EU opeens bleekjes af – en wordt zichtbaar hoe ze door eigen verdeeldheid op het internationale toneel gehinderd wordt.

De patentenkwestie van deze week is nog pijnlijker. Al sinds het begin van de pandemie spande voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zich ervoor in Europa als mondiale vaccinweldoener te presenteren. Europa was vanaf de start met grote bijdrages betrokken bij Covax, een initiatief om ook arme landen van vaccins te voorzien. Von der Leyen zelf oogstte lof van popsterren als Lady Gaga om haar inzet voor toegankelijkheid van vaccins.

Deze week moest Von der Leyen een onhandige draai maken. Waar ze twee weken geleden nog zei „totaal geen voorstander van het vrijgeven van patenten” te zijn, was haar boodschap donderdag dat de EU openstaat het Amerikaanse voorstel te bespreken. Het laat zien hoezeer Europa door het Amerikaanse bericht overvallen is. „En dat alleen is al problematisch”, zegt de sociaaldemocratische Europarlementariër en oud-Vlaams minister Kathleen van Brempt. „Dan heb je dus niet goed opgelet de afgelopen maanden. Deze week sprak ik nog met Democratische collega’s uit de VS die me vertelden dat dit eraan kwam. Als ik het al wist, hoe kan het dan dat de Commissie hierdoor verrast wordt?” Terwijl, vindt Van Brempt: „De Commissie had hier al veel eerder stelling in moeten nemen. Dan kan er tussen landen best discussie ontstaan, maar dan meng je je daar met een duidelijke, principiële positie in elk geval in.”

Ander geluid uit Duitsland

Onder meer Frankrijk, Spanje en Italië lieten direct weten ook over de patentopschorting te willen praten, net als Nederland en België. Maar uit Duitsland klonk een heel ander geluid. „De bescherming van intellectueel eigendomsrecht is een belangrijke bron van innovatie en zou dat moeten blijven”, aldus een woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel donderdag. Belangrijke farmaspelers als BioNTech en CureVac zijn in Duitsland gevestigd.

Zo slaagt Europa er niet in met een duidelijke reactie op de Amerikaanse verrassing te komen. Liever verleggen Europese politici de aandacht naar exportbeperkingen als de belangrijkste hindernis voor de wijdere uitrol van vaccins. Terwijl de afgelopen maanden grofweg de helft van de in Europa geproduceerde vaccins uitgevoerd werden, gold in de VS een exportverbod. De Franse staatssecretaris Clément Beaune noemde de bekendmaking van de VS donderdag een „heel politieke zet, want tot dusver hebben zij helemaal niks geëxporteerd”. „Ik zou in mijn nopjes zijn als de VS dezelfde bereidheid vaccins te exporteren zouden tonen als wij in Duitsland doen”, aldus de Duitse zorgminister Jens Spahn.

Dit weekend ligt het onderwerp op tafel tijdens een topontmoeting van EU-leiders in de Portugese stad Porto. Pikant: zaterdag vindt ook een lang geplande EU-India-top plaats in virtuele aanwezigheid van de Indiase premier Narendra Modi. India pleit al maanden voor het opschorten van patenten en de diepe gezondheidscrisis waarin het land zich op dit moment bevindt voedt de urgentie alleen maar.

Mondiale vaccinproductie

In reactie op de Amerikaanse koerswijziging wordt in Brussel voortdurend benadrukt dat de discussie over het opschalen van de mondiale vaccinproductie veel ingewikkelder is dan een „simpel ja of nee” tegen het opheffen van patenten. Een EU-ambtenaar: „We kennen geen enkel voorbeeld waar productie beperkt is door bescherming van intellectueel eigendom. Als patenten toch een obstakel blijken te zijn moeten we het daarover hebben, maar het voeren van ideologische, politieke debatten helpt ons nu niet op de korte termijn.”

Maar of ze het nu leuk vindt of niet: de patentdiscussie werd deze week hoogpolitiek, zonder een duidelijk Europees antwoord. Het betekent dat de EU er, niet voor het eerst, weer onflatteus op kwam te staan in de vaccinatiediscussie. Eerder leidde een openlijk moddergevecht met AstraZeneca en Europese dreigementen export stil te leggen al tot mondiale kritiek. Van Brempt: „Iedereen begrijpt dat het vrijgeven van patenten niet de magische oplossing is. Maar het is een begin en een belangrijk signaal. Europa had hier leiderschap in moeten nemen, maar nu staan we aan de verkeerde kant van de geschiedenis.”